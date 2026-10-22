El árbitro español Juan Martínez Munuera entró en la lista de candidatos para dirigir el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, previsto para el próximo domingo, sumándose a Alberola Rojas, que es hasta ahora el favorito.

El diario "Mundo Deportivo" había revelado que el comité de designaciones, integrado por Fran Soto, Gregorio Manzano y Fernando Teixeira Vitienes, se había decantado por Alberola Rojas el pasado lunes, aunque el propio periódico señaló este jueves que Munuera ha entrado también en el círculo de candidatos.

El Comité Técnico de Árbitros anunciará oficialmente el nombre del árbitro del encuentro al mediodía del próximo sábado.

Martínez Munuera cumple su duodécima temporada en la liga española y porta la insignia internacional desde el 1 de enero de 2015.

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Tiene previsto disputar su sexto partido en LaLiga esta temporada, tras dirigir el enfrentamiento del Barcelona ante el Sevilla, que terminó con victoria del conjunto catalán por 3-1, y el partido del Real Madrid ante el Málaga, que el equipo blanco resolvió con un cuatro a cero.

Tres victorias del Real Madrid por una del Barcelona

En caso de ser elegido para dirigir el próximo Clásico, sería la quinta ocasión en la que Martínez Munuera dirige un partido entre ambos equipos, teniendo en cuenta que los cuatro enfrentamientos anteriores terminaron con tres victorias del Real Madrid y una del Barcelona.

El último Clásico que dirigió el árbitro español fue la final de la Supercopa de España, en enero de 2024, cuando el Real Madrid ganó por 4-1.

Antes de eso había dirigido el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de la temporada 2022-2023, que vio ganar al Real Madrid por 4-0 en el estadio Santiago Bernabéu.

En cuanto a la única victoria del Barcelona, llegó en la jornada 29 de la liga española de la temporada 2021-2022, el 20 de marzo de 2022, cuando el conjunto catalán ganó por 4-0, en el primer gran triunfo de Xavi Hernández sobre el Real Madrid al frente del Barcelona.

El primer Clásico que dirigió Martínez Munuera se disputó en el estadio Camp Nou el 24 de octubre de 2020 y terminó con victoria del Real Madrid por 3-1, en un partido que vivió el polémico penalti pitado a favor de Sergio Ramos.

El historial del árbitro con los dos grandes del fútbol español

Martínez Munuera ha dirigido 37 partidos del Barcelona en la liga española, en los que el equipo logró 24 victorias, 6 empates y 7 derrotas, entre ellas dos ante el Real Madrid.

En cuanto al Real Madrid, el árbitro le ha dirigido 46 partidos en la competición, en los que el club blanco logró 30 victorias, 9 empates y 7 derrotas, siendo el equipo que más partidos ha disputado bajo su dirección en la liga española.