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Un senegalés en la senda de Mané enciende la pugna entre Al-Ittihad y Al-Diriyah

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Un nuevo fichaje se acerca a la liga saudí

Un jugador senegalés que sigue los pasos de su compatriota Sadio Mané, estrella del Al Nassr, ha encendido una disputa entre los clubes Al Ittihad y Al Diriyah durante el actual mercado de fichajes de verano.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" recogió, citando al medio francés "L'Équipe", un informe en el que se confirmaba el deseo de los clubes Al Ittihad y Al Diriyah de fichar al senegalés Alpha Touré, centrocampista del Metz, en el actual mercado de verano.

Ambos clubes saudíes protagonizan una feroz disputa entre ellos, además de con algunos clubes europeos que desean incorporar a Touré, encabezados por el Çorum turco y el Elche español.

Al Ittihad y Al Diriyah quieren beneficiarse del jugador de 20 años, sobre todo porque será inscrito como sub-edad, según la normativa de la liga saudí.

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Según el informe, el club francés está abierto a la salida de Alpha Touré en el actual mercado de verano, pero pedirá una contraprestación que oscila entre los 5 y los 7 millones de euros.

Al Ittihad trabaja actualmente en la incorporación de un nuevo jugador en el centro del campo, después de haber fichado a otro senegalés en la misma posición, Dion Lopy, procedente del Almería español.

Lo curioso es que Touré sigue los pasos de Mané, pese a no jugar en su misma posición, ya que comenzó su carrera con el club senegalés Génération Foot, antes de dar el salto al Metz, el mismo inicio que el de la actual estrella del Al Nassr.

Desde su ascenso al primer equipo del club francés, el centrocampista senegalés ha disputado 53 partidos, en los que logró marcar un único gol y dar una asistencia.

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