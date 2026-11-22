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La situación de Jamal Musiala, estrella del Bayern de Múnich, ha desatado una gran polémica dentro y fuera del club ante la incertidumbre que persiste sobre su capacidad para recuperar su nivel habitual tras los problemas de salud que ha sufrido. A ello se suman las llamativas declaraciones de Felix Magath, exentrenador del equipo, que dejó entrever la posibilidad de recurrir a métodos terapéuticos no convencionales, mientras crecen las críticas a la forma en que la directiva del club está gestionando el futuro del jugador de 23 años.

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Según informa el diario alemán «Bild», el periodista Alfred Draxler y el exentrenador Felix Magath analizaron el caso de Musiala durante su participación en el programa «Lage der Liga». Magath hizo unas declaraciones llamativas sobre la posibilidad de ayudar al jugador a superar sus problemas de salud y aseguró conocer un método que podría contribuir a su regreso, aunque insistió en que este tipo de medidas no deben tomarse a la ligera ni aplicarse sin un estudio previo.

Magath explicó que, a lo largo de su carrera, ha visto casos de recuperación gracias a distintos procedimientos médicos después de que la medicina convencional no diera los resultados esperados, y señaló que existen otras opciones terapéuticas a las que se puede recurrir.

Cuando se le preguntó si se refería a terapias alternativas, respondió afirmativamente, aunque no desveló en qué consiste el método que propone ni dio detalles sobre la posibilidad de aplicarlo al caso de la estrella del Bayern de Múnich. Se limitó a mencionar experiencias anteriores con jugadores que habían sufrido problemas de salud más complejos.

El origen de la crisis está en los problemas neurológicos que ha padecido Musiala, que le provocaron breves pérdidas de conocimiento y desplomes durante dos partidos amistosos en agosto. Esto despertó dudas sobre su capacidad para volver a su nivel anterior, sobre todo después de las declaraciones de Karl-Heinz Rummenigge, ex director ejecutivo del Bayern de Múnich, tras el empate 1-1 ante el Colonia. Rummenigge se mostró pesimista sobre la posibilidad de que el jugador recupere su nivel habitual y consideró que la información disponible no invita al optimismo.

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Las palabras de Rummenigge también generaron interrogantes sobre el futuro de Musiala, ya que descartó una posible salida del Bayern de Múnich al asegurar que no se imagina que el jugador quiera abandonar el club. Además, opinó que otros equipos quizá no estarían dispuestos a ficharlo dadas sus actuales condiciones de salud. Todo ello ha abierto un amplio debate sobre la manera en que la directiva gestiona a uno de sus jóvenes talentos más destacados y sobre el impacto que estas declaraciones pueden tener en el futuro del jugador.

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Por su parte, Alfred Draxler expresó su sorpresa ante los últimos acontecimientos y consideró que lo que está ocurriendo va más allá de un simple desacuerdo económico.

Afirmó que no puede creer que el Bayern de Múnich arme tanto revuelo por solo 3 millones de euros y apuntó a un fallo de fondo en la forma en que las partes implicadas están gestionando la crisis, un fallo que, según él, sale a la luz cada vez con más claridad. Añadió que el reciente comportamiento del club sugiere que hay otras cuestiones que no se han hecho públicas.

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En la misma línea, Magath considera que el Bayern de Múnich sufre problemas internos, en alusión a que la polémica en torno a Musiala podría ser el reflejo de una crisis más amplia dentro del club.

En otro giro de los acontecimientos, la asociación de futbolistas profesionales «FIFPro» ha intervenido en el caso con un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por las reiteradas declaraciones públicas de la directiva del Bayern de Múnich, que ponen en duda el contrato del jugador tras su regreso de la lesión. La organización subrayó que su postura se basa en su papel como representante de 68 asociaciones nacionales que agrupan a unos 77.000 futbolistas profesionales de todo el mundo. Así, el caso Musiala trasciende el ámbito médico y deportivo y abre interrogantes sobre los derechos de los jugadores y el trato que reciben de los clubes.