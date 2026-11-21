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La experiencia de Marc-André ter Stegen en el Ajax no ha sido mala en lo deportivo, después de que el guardameta alemán lograra superar un inicio complicado y se consolidara como opción titular para el entrenador Míchel Sánchez. Sin embargo, su futuro sigue abierto a otras posibilidades, dado su deseo de seguir jugando en LaLiga.

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Tras largos años en el Barcelona y varios meses en el Girona, el guardameta alemán se siente muy a gusto en España, lo que le lleva a fijarse como objetivo volver a LaLiga, pese a estar vinculado actualmente a su cesión en el Ajax, durante la cual ha empezado a recuperar su nivel y su peso dentro del conjunto neerlandés.

En este contexto, el Valencia se ha sumado a la lista de interesados en el portero de 34 años, después de que el programa «Onda Deportiva Valencia», de Onda Cero, revelara que Braulio Vázquez, director deportivo del club, se ha interesado por la situación de Ter Stegen y por la posibilidad de ficharlo.

El guardameta alemán tiene contrato con el Barcelona hasta 2028, mientras que su actual cesión al Ajax finaliza el próximo 30 de junio.

Ter Stegen ya había expresado su deseo de regresar al conjunto azulgrana al término de la temporada, pero el interés del Valencia podría abrirle un camino distinto dentro del fútbol español. La importancia de esta posibilidad para el Barcelona reside también en el aspecto económico, ya que el club catalán asume el 90 % del salario del portero durante su cesión actual, mientras que el Ajax paga un porcentaje muy reducido de sus emolumentos. Por ello, su posible marcha al Valencia supondría una oportunidad para aliviar una parte mayor de la carga financiera, según el diario Sport.

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El Barcelona aceptó ceder a Ter Stegen por motivos deportivos y económicos, ya que el entrenador Hans Flick no contaba con él y la dirección deportiva quería liberar un espacio importante en la masa salarial. Por eso, el club podría estar dispuesto a estudiar cualquier oferta que le reporte un mayor beneficio económico.

El Barcelona sigue a la expectativa, a la espera de saber si el interés del Valencia se traducirá en un movimiento serio y una oferta formal, sobre todo porque el club catalán no parece tener prisa por tomar una nueva decisión sobre el futuro de su portero, que prefiere volver a España.

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El Valencia podría ver en la operación una oportunidad para reforzar su plantilla, coincidiendo con la entrada de un nuevo inversor estadounidense en su accionariado, después de que el consorcio «Peachwise Holdings» adquiriera, desde finales del pasado octubre, el 42 % de las acciones que estaban en manos de Meriton Holdings, la sociedad de Peter Lim, en una operación que aún está pendiente de la aprobación definitiva del Consejo Superior de Deportes.

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El Valencia atraviesa una situación complicada en LaLiga bajo la dirección de Javier Aguirre, que se hizo cargo del equipo el pasado 23 de septiembre: ocupa la penúltima posición con 9 puntos, tras encajar 20 goles en 12 partidos.

Además, su portero titular, el macedonio Stole Dimitrievski, está recibiendo duras críticas, en un momento en el que el fichaje de Ter Stegen podría suponer un punto de partida para intentar salvar a un equipo que se ha mantenido en Primera División durante 40 temporadas consecutivas, pero que ahora ve amenazada esa continuidad.

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