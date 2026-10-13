Un salvavidas: Benítez le da a Mourinho la solución al mayor problema del Real Madrid

En un momento en el que el Real Madrid busca su identidad perdida en el centro del campo, una voz surgió desde el interior de la Casa Blanca para poner los puntos sobre las íes y señalar la única solución posible a la mayor crisis deportiva que vive el equipo desde hace años.

"Se ha ganado su puesto como titular indiscutible". Con estas palabras tan contundentes, el analista deportivo y exjugador Álvaro Benito resumió su visión radical sobre el futuro del centro del campo merengue, situando al joven astro turco Arda Güler como piedra angular de cualquier proyecto venidero.

Una crisis crónica

El club blanco arrastra desde hace varias temporadas una carencia evidente en la medular, incapaz de encontrar una combinación fiable que dé cohesión al equipo y ordene las transiciones ofensivas y defensivas.

Tras la marcha de la legendaria dupla formada por Luka Modric y Toni Kroos, la directiva del club intentó tapar el hueco con soluciones de parcheo y provisionales que no dieron resultado.

Aquellos intentos no funcionaron con Carlo Ancelotti, ni con Xabi Alonso ni con Álvaro Arbeloa, e incluso el regreso de José Mourinho, en el que muchos confiaron para recuperar la disciplina como hizo en su primera etapa, no ha traído hasta ahora la receta mágica esperada.

Benito zanja el debate

Durante su aparición en la última entrega del célebre programa radiofónico "El Larguero", Benito lanzó una sorpresa de calibre al desvelar su centro del campo ideal para el Real Madrid con los recursos actualmente disponibles, elogiando la temporada excepcional que está firmando Arda Güler.

Benito afirmó en un tono que no admite interpretaciones: "Para mí, Güler es indiscutible; creo que se lo ha ganado con todo merecimiento. Se ha ganado su puesto como futbolista indiscutible".

El analista español justifica su elección señalando que Güler es la única excepción en un sistema que depende por completo de la fuerza física.

Y añadió: "Le da calma y continuidad al partido. Lee los pases rápidos y en profundidad, y es el único jugador de su estilo en el centro del campo".









La ecuación Bernardo Silva

Benito no se limitó a proponer únicamente a Güler, sino que colocó a su lado otro nombre que considera el único capaz de compenetrarse con él para generar el equilibrio ausente.

Continuó: "Hay otra cuestión, y es que puedes dejar fuera a Valverde y meter a Bernardo Silva, pero este es un problema que tiene que ver con el tipo de jugadores que tiene el Real Madrid en su once inicial".

Benito considera que el verdadero problema radica en que el Real Madrid solo cuenta con dos o tres jugadores capaces de bajar el ritmo y controlar la posesión, en un momento en el que los futbolistas directos predominan en el equipo.

Y explicó: "Bellingham no es ese tipo de jugador, se caracteriza por la presión continua. Llego a él, lo tiro al suelo y salgo disparado. Es un jugador lleno de vitalidad, y creo que es un futbolista magnífico; y Mbappé es un jugador incansable y agresivo, y Diomandé también, y Vinicius también. Y luego, en el centro del campo, Tchouaméni y Valverde también; son jugadores que tienen fuerza física y verticalidad".

El plan de rescate: ordenar la fuerza con calma

Junto a esta cantidad de jugadores de perfil ofensivo y directo, se suman dos laterales con la misma tendencia, lo que convierte al equipo —según Benito— en un conjunto desbocado y sin control.

Por ello, el exjugador del Real Madrid concluye que solo hay dos futbolistas capaces de transmitir calma al partido: Arda Güler y Bernardo Silva, y que la clave para que el Madrid vuelva a competir está en ordenar su enorme potencial físico a través de la pausa de estos dos jugadores.

Benito cerró su análisis con un mensaje claro para Mourinho: "El Real Madrid es un equipo fuerte, y si se ordena y aprovecha con acierto su fuerza física, será un competidor muy duro. Todos los jugadores tienen una fuerza física enorme. Son capaces de realizar un esfuerzo continuo y de presionar al rival cara a cara, y tienen que ahogarlo. Y para mí, ese es el mejor camino para construir un equipo competitivo".



