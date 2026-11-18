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Al exinternacional Stefan Effenberg le ha sorprendido la rápida evolución de la selección alemana con Jürgen Klopp como seleccionador.

«Que la huella de Klopp ya se note tan claramente, después de solo seis partidos y de numerosas pruebas y cambios en la plantilla, es casi increíble», escribió el exjugador de 58 años en su columna para t-online. «La selección alemana», añadió tras el 3-1 en Serbia y el 5-0 contra Países Bajos, «ha dado un salto enorme en los apenas 180 minutos de Belgrado y Berlín».

Al mismo tiempo, Effenberg advirtió «con insistencia» de que «las expectativas vuelvan a dispararse demasiado pronto». La selección «parece ir ahora por buen camino, lo que puede hacernos sentir optimistas a todos», pero hay que darle tiempo, como también subrayó el propio Klopp. «Si Alemania cae en marzo en los cuartos de final de la Nations League ante un rival de primer nivel como España, campeona del mundo, no se puede permitir que vuelvan a arremeter contra ella de inmediato en público».

Pese a las dos victorias con las que cerró el año, para Effenberg los resultados son, por ahora, secundarios. Más importante es «esta nueva imagen que ofrece la selección». Eso hace que los aficionados puedan perdonarle «una derrota, un tropiezo o un partido en el que las cosas no salgan bien», «porque hay entrega, esfuerzo y corazón. Disposición a correr, a luchar y ganas de jugar: eso es lo que queremos ver como aficionados y expertos. Y hacía mucho tiempo que no lo veíamos así».

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Para Lothar Matthäus, el resurgimiento también genera un efecto recíproco. «Creo que ahora los jugadores vuelven a ir a la selección con tantas ganas como íbamos nosotros con Franz Beckenbauer de 1986 a 1990. Porque perciben el ambiente que se vive en el país y porque forman parte de él», escribió el futbolista con más partidos internacionales con Alemania en su columna para RTL/Sky.