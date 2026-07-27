Un salario irresistible: Al-Hilal presiona para cerrar el fichaje de Luis Díaz

El Al-Hilal saudí intensificó sus movimientos durante las últimas horas con el objetivo de cerrar una de las mayores operaciones del mercado de fichajes de verano, tras mantener su presión sobre el Bayern de Múnich alemán para contratar al colombiano Luis Díaz, dentro de su plan de refuerzos antes del inicio de la nueva temporada.

Informaciones anteriores habían señalado que el Al-Hilal no tendría inconveniente en pagar cerca de 120 millones de dólares para comprar el contrato del extremo colombiano, en una operación que estaría entre las más caras de la historia de la Roshn Saudi League.

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Según el reputado periodista Abdulaziz Al-Muraisel, el negociador del Al-Hilal continúa presionando con fuerza a la dirección del Bayern de Múnich para convencerla de aceptar la venta del jugador, aunque el club alemán todavía se aferra a la continuidad de Díaz, especialmente tras haber rechazado también la idea de desprenderse del francés Michael Olise.

Añadió que el Al-Hilal concedió a la dirección del Bayern de Múnich un último plazo para reflexionar, con la petición de obtener la respuesta definitiva a lo largo de la presente semana, ante el deseo del "Líder" de cerrar el asunto del extremo extranjero antes de completar el resto de las operaciones del mercado.

El Al-Hilal no se conformó con los alicientes económicos relativos al valor de la operación, sino que preparó también una oferta descomunal para el propio jugador, ya que se espera que Luis Díaz reciba un salario que supera los 37 millones de euros anuales, algo que podría hacer que la oferta saudí resulte difícil de rechazar en caso de que el Bayern acceda a abrir la puerta a las negociaciones.

El Al-Hilal sitúa a Luis Díaz entre sus principales objetivos ofensivos este verano, después de que el cuerpo técnico dirigido por el italiano Simone Inzaghi solicitara reforzar el puesto de extremo con un jugador de talla mundial, por lo que la decisión final está ahora en manos del Bayern de Múnich, que no ha definido su postura hasta el momento.