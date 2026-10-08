Diversos informes de prensa han revelado los detalles del acuerdo que la Federación Saudí de Fútbol alcanzó con el español Roberto Martínez, exseleccionador de Portugal, para dirigir a la selección absoluta durante el próximo periodo.

Varios informes de prensa habían confirmado que la Federación Saudí había llegado a un acuerdo con Martínez para dirigir a Arabia Saudí, tres meses antes del inicio de la Copa Asiática 2027.

Dichos informes provocaron la ira de la afición saudí, especialmente después de que el entrenador griego Georgios Donis lograra llevar a la selección a conquistar la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, "Golfo 27".

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" reveló nuevos entresijos relacionados con el acuerdo con Roberto Martínez, al confirmar que este se había cerrado ya antes del comienzo de la Copa del Golfo Arábigo el mes pasado.

El diario precisó que Matt Crocker, director deportivo de la Federación Saudí de Fútbol, pactó con Martínez dirigir a la selección absoluta durante los próximos cuatro años, con un salario anual por valor de 13 millones de euros.

En virtud de este acuerdo, el entrenador español tendrá la última palabra en la selección saudí hasta el final de la Copa del Mundo 2030 en Marruecos, España y Portugal.

No obstante, este acuerdo podría quedar en suspenso tras el triunfo de Donis con la selección saudí en la Copa del Golfo, ya que su futuro con Arabia Saudí será reevaluado antes del arranque de la Copa Asiática.

Cabe recordar que la decimonovena edición de la Copa Asiática se celebra en el Reino de Arabia Saudí, concretamente en Riad, Yeda y Al-Khobar, durante el periodo comprendido entre el 7 de enero y el 5 de febrero del próximo año.

La selección saudí aspira a conquistar la Copa Asiática por cuarta vez en su historia, y la primera tras una larga ausencia de 30 años, desde que la ganara por última vez en 1996.