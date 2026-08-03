Jordi Cruijff espera incorporar este verano a varios objetivos de mercado más al Ajax, pero Bart van Rooij no es uno de ellos. Mike Verweij afirma en el pódcast Kick-off de De Telegraaf que el lateral derecho del FC Twente “no es en absoluto una opción”.

ESPN informó la semana pasada de que el Ajax había mantenido los primeros contactos con el entorno de Van Rooij. Posteriormente, esa noticia fue desmentida de forma tajante por John van den Brom y Daan Rots.

“Simplemente no es verdad. Leí que Van Rooij habría hablado con el Ajax, pero no lo ha hecho”, dijo Rots en un acto ante los medios. “Es mi compañero por la banda derecha, así que esas cosas las tengo que saber. Me dijo que no era cierto. Hasta donde yo sé, su agente tampoco ha hablado con el Ajax”.

Verweij explica en Kick-off exactamente cómo surgieron esas informaciones. “Jordi Cruijff y Joël Lara, el ojeador que se ha traído con él, tienen realmente a toda Europa analizada. También tienen en su portátil las situaciones contractuales, incluidas las cantidades de traspaso limitadas, de todos los jugadores”.

“Esa es también la razón por la que a veces ves aparecer un nombre”, dice Verweij en referencia a los rumores sobre Van Rooij. “Se llama al agente de Bart van Rooij: ‘Oye, ¿cómo está su situación contractual?’”.

“Después se monta todo un revuelo con eso. Pero no es en absoluto una opción para el Ajax”, zanja Verweij los rumores. Según el periodista que sigue la actualidad del club, esa enorme lista de datos de la que disponen Cruijff y Lara es, por cierto, también la razón por la que se pudo cerrar la llegada de Julian Brandt.

“Desde el 1 de abril ya empezaron a hablar con Brandt y él fue creyendo cada vez más en el proyecto del Ajax. Realmente ha sido una operación militar, pero así se ve que con un buen discurso también puedes superar a grandes clubes. Porque también hay clubes que aparecen por Brandt en el último momento, pero entonces él dice: ‘¿No podríais haber llegado un poco antes?’”.