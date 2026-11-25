El partido entre el Manchester United y su anfitrión, el Sporting de Lisboa, disputado este miércoles en la fase de liga de la Liga de Campeones, dejó una acción que generó una gran polémica.
En el minuto 40, con el Manchester United perdiendo por un solo gol, Amad Diallo logró anotar el empate.
Sin embargo, el árbitro aguó la alegría del United al señalar falta de Tielemans en su pase a Diallo, tras chocar con el defensor del Sporting de Lisboa Inácio.
Los jugadores del Manchester United protestaron con vehemencia la jugada, pero el árbitro se negó a rectificar y mostró la tarjeta amarilla a Tielemans por protestar la anulación del gol.
La acción desató un gran enfado entre la afición del Manchester United, que se extendió a la prensa inglesa. El diario «The Sun» afirmó: «El Manchester United ha sufrido un robo absoluto en Portugal».
Y añadió: «Mientras Tielemans estiraba la pierna para ganar el balón y pasárselo a Amad, el delantero vio cómo el portero detenía su primer intento, desviándolo al larguero. Amad remató de cabeza el rechace a la red, pero escuchó el silbato del árbitro, que señaló un tiro libre a favor del Sporting».
Y prosiguió: «Fue por la entrada de Tielemans, pero, como muestra la repetición, no hubo falta del jugador del Manchester United. Sin duda, el United se siente perjudicado».
El diario concluyó: «Para colmo, el centrocampista recibió una tarjeta amarilla por sus protestas ante la decisión del árbitro».
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