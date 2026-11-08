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La regularidad de Waldemar Anton impresiona. También en la victoria del BVB sobre el Elversberg destacó por las cualidades que tanto impresionan a Jürgen Klopp. ¿Debe temer ahora una estrella del Bayern por su puesto en la selección alemana?

Tres conclusiones del 2-1 (0-0) del Borussia Dortmund ante el SV Elversberg. Además: la importancia de confiar en Felix Nmecha y una jugada muy discutida que deja la palabra desafortunada de la novena jornada de la Bundesliga.

Waldemar Anton demuestra por qué entusiasma a Klopp: ¿adelantará a una estrella del Bayern?

Quienes escucharon con atención al seleccionador alemán Jürgen Klopp cuando habló entre semana de la convocatoria de su segunda lista desde que asumió el cargo quizá repararon en lo que dijo sobre los centrales. «Para mí, los dos estaban claros», señaló al explicar la confección de su convocatoria. Sin embargo, no se refería a Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck, la pareja que había sido habitual últimamente en la selección alemana, sino a Waldemar Anton y Malick Thiaw.

El jugador de 30 años del Borussia Dortmund y el defensa del Newcastle United, cinco años menor, habían formado el eje de la zaga de Klopp en los dos últimos partidos internacionales, contra Serbia (2-0) y en Grecia (0-0). «Lo hicieron increíblemente bien, hay que decirlo», subrayó el seleccionador al elogiar expresamente a Anton y Thiaw. Después detalló en qué aspectos, de enorme importancia para él y para su forma de jugar, habían brillado ambos.

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«Los centrales, ante todo, tienen que defender. Esa es su tarea número uno. Pero, para jugar de una determinada manera, también tienen que estar dispuestos a asumirla. Es decir, si queremos presionar arriba, pero los chicos solo se sienten cómodos cuando pueden tocar la línea de su propia área, tenemos un problema», explicó Klopp. Con ello quería decir, por supuesto, que Anton y Thiaw han demostrado ser ideales para su idea de defender con valentía.

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El sábado por la tarde, en un partido complicado ante un Elversberg que se replegó durante buena parte del encuentro, pero que acechó constantemente al contragolpe gracias a sus cualidades ofensivas, Anton volvió a ofrecer una prueba de ello. Lo hizo como en los 180 minutos con la selección alemana ante Serbia y en Grecia, y como lleva meses haciéndolo con la camiseta del BVB con una regularidad impresionante.

BVB: Anton exhibe las cualidades que tanto impresionan a Klopp

Una y otra vez, Anton salió con valentía de la línea de cuatro para cortar con decisión los posibles contragolpes del conjunto del Sarre. Impresionaron tanto su sentido de la oportunidad y su anticipación como su habilidad en los duelos. También cabe destacar que, cuando fue el último defensor, tomó numerosas decisiones acertadísimas y realizó muchos bloqueos importantes.

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Además, Anton encarna a la perfección la defensa valiente que busca Klopp, no solo sin balón, sino también con él. Una y otra vez encuentra pases verticales inteligentes con los que supera a numerosos rivales y conecta con los compañeros adecuados en las zonas adecuadas para impulsar el ataque.

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Por supuesto, Tah, del Bayern de Múnich, ya ha demostrado de sobra que también defiende con valentía y que siempre está dispuesto a asumir cierto riesgo. Aun así, no está ni mucho menos escrito que Tah y Schlotterbeck vayan a ser la pareja fija de centrales de Alemania en la fase final en Norteamérica, como lo eran antes del Mundial y, después, hasta la lesión del jugador del Dortmund.

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Sobre todo porque, como es sabido, Tah ya no es titular indiscutible en su club esta temporada: en algunos partidos importantes recientes, su competidor Min-Jae Kim lo relegó al banquillo. Anton tiene además una ventaja sobre el jugador del Bayern: conoce mejor el juego junto a Schlotterbeck, su compañero de club, que presumiblemente tiene el puesto asegurado, y ambos están más compenetrados. Habrá que ver, por tanto, si el eje de la defensa del Dortmund es también el de la selección alemana el viernes en Serbia.

El héroe del BVB: la confianza de Kovac en Nmecha da sus frutos

Amonestado por una falta táctica tras poco más de 20 minutos, Felix Nmecha tuvo que medir muy bien, a partir de entonces, cómo frenar las numerosas transiciones rápidas del Elversberg. No era en absoluto improbable que volviera a exponerse a otra tarjeta amarilla por una falta táctica.

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Por eso, camino del descanso, preguntaron al segundo entrenador del Dortmund, Robert Kovac, en Sky si no sería conveniente sustituir al centrocampista ante el riesgo de que viera la segunda amarilla. «Creo que es lo bastante inteligente como para saber valorarlo», respondió, restando importancia a esa posibilidad, el hermano del entrenador principal, Niko Kovac.

Una confianza que, como es sabido, tuvo recompensa. Fue Nmecha quien, tras el descanso, se convirtió en el héroe del partido para el BVB. En el minuto 55, después de una gran jugada previa de Fabio Silva, remató con inteligencia desde unos 18 metros y batió al portero del SVE, Nicolas Kristof, con un disparo raso y colocado al palo corto.

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Un cuarto de hora después, Nmecha amplió la ventaja hasta el 2-0 con un remate no menos vistoso, esta vez desde algo más lejos (unos 25 metros). Gracias a los dos goles del internacional alemán, el segundo clasificado consiguió una trabajada victoria por 2-1 que contaba con lograr y que era enormemente importante en su pulso a distancia con el líder, el Bayern de Múnich.

La importancia de Felix Nmecha para el BVB: «Hace mejores a sus compañeros»

Confiar en que Nmecha actuaría con la suficiente inteligencia para no recibir otra amarilla fue, por tanto, una decisión acertadísima de Kovac. En la rueda de prensa posterior al partido, el croata destacó lo que el jugador de 26 años volvió a aportar al juego del Dortmund, más allá de sus dos goles: «Con su presencia, su dinamismo y su técnica» tiene una importancia inmensa para el BVB, explicó. «Puede resolver muchas situaciones muy rápido con sus giros de cuerpo. Eso hace mejores a sus compañeros».

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Y como Nmecha acaba de llegar a la mejor edad para un futbolista o, como dice Kovac, a la «edad de máximo rendimiento», el autor de los dos goles del sábado por la tarde todavía «tiene margen de mejora». El Borussia notó lo importante que es Nmecha en los cinco partidos de liga de la pasada temporada que se perdió por lesión. «Entonces se vio que nuestro juego se resintió un poco», recordó Kovac. «Con él tenemos una dimensión completamente distinta. Por eso me alegro de que esté aquí».

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Aunque Nmecha también ha tenido algún que otro bajón esta temporada y por momentos ha parecido algo cansado, Kovac no quiere prescindir de él porque se ha convertido en una figura fundamental del BVB. «Por talento y técnica, es uno de los mejores centrocampistas del mundo», elogió también al jugador el director deportivo del Dortmund, Ole Book, tras la victoria ante el Elversberg en Sky. «Si además remata así, como hoy, porque tiene ese disparo, no hay muchos que sean mejores».

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El portero del BVB Gregor Kobel quiso atribuirse, por su parte, una pequeña cuota de mérito por el hecho de que Nmecha mandara el balón a la red a 124 km/h en su segundo gol. «Así es Felix, ¿qué se puede decir? Un jugador de clase mundial», elogió el suizo en una entrevista con el canal de YouTube del Borussia. Y añadió con una sonrisa: «Quizá mete así los balones porque siempre le exijo mucho en los entrenamientos».

La palabra desafortunada de la jornada: «imagen del impacto»

Antes que nada: es, desde luego, muy lamentable que el capitán del Elversberg, Lukas Pinckert, se lesionara el tobillo en una de las jugadas más discutidas de esta jornada de la Bundesliga y tuviera que ser sustituido antes de tiempo en el partido contra el Borussia Dortmund (minuto 37).

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Aun así, hay que dejar claro que el árbitro Harm Osmers acertó plenamente al no mostrar la tarjeta roja a Daniel Svensson, del Dortmund. Sí, el sueco golpeó de lleno el tobillo de Pinckert con los tacos por delante, de modo que la llamada «imagen del impacto» apuntaba a una roja según el reglamento. Pero tomar esa «imagen del impacto» como criterio decisivo para determinar si una falta debe castigarse con una roja es una deriva surgida desde la introducción del VAR que, en jugadas como esta, sencillamente no hace justicia a la dinámica del juego. Más aún cuando en Svensson no se apreció ni el menor atisbo de mala intención.

Si Pinckert, por ejemplo, hubiera llevado el balón, hubiera dado un pase y Svensson, al lanzarse al suelo para defender, lo hubiera golpeado como hizo el sábado por la tarde cuando la pelota ya estaba lejos, eso habría sido, por supuesto, tarjeta roja. Pero la dinámica de esta jugada fue completamente distinta: Svensson quería llegar con el pie izquierdo a un pase de Carney Chukwuemeka para dirigirlo hacia el centro del área. Para ello, el lateral izquierdo del BVB se lanzó al suelo y, este es el factor decisivo, tenía posibilidades de llegar al balón.

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Pinckert se adelantó y punteó la pelota. En cuestión de centésimas de segundo, la acción de Svensson, que buscaba llegar al balón, desembocó inevitablemente en que golpeara a Pinckert en su lugar. Al sueco sencillamente ya no le era posible retirar la pierna y, por supuesto, es tremendamente desafortunado que el jugador del Elversberg sufriera una lesión en la acción. Pero ¿qué debía hacer Svensson? Sin intención alguna de hacer daño y teniendo en cuenta la dinámica de la jugada, es una falta por la que se puede mostrar amarilla, pero no roja.

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Y volvamos a la desafortunada expresión «imagen del impacto»: si se ve la jugada varias veces en una pantalla, o incluso se reproduce a cámara lenta, el golpe en el tobillo, considerado de forma aislada, parece desde luego merecedor de una roja. Pero valorar así jugadas que pueden acabar en expulsión, dejando completamente de lado su dinámica, no puede ser lo que le conviene al fútbol.

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El campeón del mundo Mats Hummels opinó, oportunamente, lo mismo en enero, cuando Svensson sí vio la roja por una acción similar en el partido de Champions League del Dortmund ante el Tottenham Hotspur. «Es desafortunado, pero ahora se pita así. Para mí no es tarjeta roja. Es la típica tarjeta roja basada en una imagen congelada que, por cómo se produce la jugada, no justifica una expulsión», dijo entonces Hummels como comentarista de Prime Video.

Una valoración que podría aplicarse punto por punto a la jugada de Svensson del sábado. Mientras tanto, en el plató de Sky se desató un acalorado debate sobre ella entre otros dos exfutbolistas. «Svensson ni siquiera ve a Pinckert. Se queda a dos centímetros del balón, quiere jugarlo. No ve ni al rival ni ninguna otra cosa, solo quiere jugar el balón […] Es una combinación de circunstancias, son cosas que pasan en el fútbol», sostuvo Dietmar Hamann, para quien Osmers acertó plenamente al no mostrar la roja. Patrick Helmes, en cambio, opinaba lo contrario.

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«La imagen del impacto no puede ser más clara, el riesgo de lesión no puede ser mayor. En que no quería hacerlo te doy la razón, Didi. Pero yo tampoco quería hacer muchas cosas y acabé haciéndolas mal», dijo el exdelantero de la selección alemana Helmes. Hamann, también exjugador de Alemania, replicó aludiendo a la palabra desafortunada de la noche: «Al usar la expresión “imagen del impacto”, ya te has descalificado».

El propio árbitro Osmers admitió después en Sky que, tras ver las imágenes y conforme al reglamento actual, podría haber mostrado la roja. Es muy posible que lo hubiera hecho si el VAR le hubiera avisado y enviado al monitor. Por el bien del fútbol, fue bueno que Patrick Hanslbauer guardara silencio desde la sala del VAR en Colonia.