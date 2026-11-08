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La regularidad de Waldemar Anton impresiona. También en la victoria del BVB sobre el Elversberg destacó por las cualidades que tanto gustan a Jürgen Klopp. ¿Debe temer ahora una estrella del Bayern por su puesto en la selección alemana?

Tres conclusiones del 2-1 (0-0) del Borussia Dortmund ante el SV Elversberg. Además: la importante confianza en Felix Nmecha y una jugada muy debatida dan pie al término desafortunado de la novena jornada de la Bundesliga.

Waldemar Anton demuestra por qué entusiasma a Klopp: ¿le quitará el puesto a una estrella del Bayern?

Quien escuchó con atención al seleccionador Jürgen Klopp durante la semana, cuando habló de la convocatoria de la segunda lista de su aún breve etapa al frente del equipo, quizá reparó en lo que dijo sobre los centrales. «Para mí, los dos estaban claros», afirmó al explicar cómo había confeccionado la convocatoria. Pero no se refería a la pareja formada por Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck, habitual en los últimos tiempos en la selección alemana, sino a Waldemar Anton y Malick Thiaw.

El jugador de 30 años del Borussia Dortmund y el defensa del Newcastle United, cinco años menor, habían formado la pareja de centrales de Klopp en los dos últimos partidos internacionales, contra Serbia (2-0) y en Grecia (0-0). «Lo han hecho increíblemente bien, hay que decirlo», destacó el seleccionador al elogiar expresamente a Anton y Thiaw. Después explicó con más detalle en qué aspectos, fundamentales para él y su forma de jugar, habían brillado tanto ambos.

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«Los centrales tienen que defender, por supuesto, ante todo. Esa es su tarea número uno. Pero, para jugar a un determinado tipo de fútbol, también tienen que estar dispuestos a hacerlo de esa manera. Es decir: si queremos presionar arriba, pero los chicos solo se sienten cómodos cuando pueden tocar la línea de su propia área, tenemos un problema», señaló Klopp. Con ello quería decir, naturalmente, que Anton y Thiaw han demostrado ser ideales para su idea de defender con valentía.

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El sábado por la tarde, en un partido complicado ante un Elversberg que defendió atrás durante buena parte del encuentro, pero que acechaba constantemente al contragolpe gracias a sus cualidades ofensivas, Anton volvió a dar muestras de ello. Como viene haciendo con una regularidad impresionante desde hace meses con la camiseta del BVB, y como hizo también durante los 180 minutos con la selección alemana contra Serbia y en Grecia.

BVB: Anton muestra las cualidades que tanto impresionan a Klopp

Una y otra vez, Anton salió con valentía de la línea de cuatro para cortar con decisión los posibles contragolpes del conjunto del Sarre. Impresionaron tanto su sentido de la oportunidad y su anticipación como su habilidad en los duelos. Y otro detalle destacable: cuando era el último hombre, Anton también tomó numerosas decisiones acertadísimas y realizó muchos bloqueos importantes.

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Además, Anton encarna a la perfección el ideal de Klopp de una línea defensiva atrevida, no solo sin balón, sino también con él. Introduce una y otra vez pases verticales inteligentes con los que supera a muchos rivales y encuentra a los compañeros adecuados en los espacios adecuados para impulsar el juego ofensivo.

Getty Images

Por supuesto, Tah, del Bayern de Múnich, ya ha demostrado de sobra que también apuesta por defender con valentía y que siempre está dispuesto a asumir cierto riesgo. Aun así, no está ni mucho menos escrito en piedra que Tah y Schlotterbeck sean la pareja titular de centrales de Alemania en la fase final que se disputará en Norteamérica, como lo eran antes del Mundial y, después, hasta la lesión del jugador del Dortmund.

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Más aún cuando, como es sabido, Tah ya no es titular indiscutible en su club esta temporada y, recientemente, su competidor Min-Jae Kim lo ha relegado al banquillo en algún que otro partido importante. Además, Anton tiene una ventaja respecto al jugador del Bayern: conoce aún mejor cómo compenetrarse con Schlotterbeck, su compañero de club y presumible titular, y ambos están aún más compenetrados. Habrá que ver, por tanto, si la pareja de centrales del Dortmund forma también la defensa de la selección alemana el viernes en Serbia.

El héroe del BVB: la confianza de Kovac en Nmecha da sus frutos

Amonestado por una falta táctica cuando apenas habían transcurrido 20 minutos, Felix Nmecha tuvo que medir muy bien a partir de entonces cómo frenar las numerosas transiciones rápidas del Elversberg. No era en absoluto improbable que volviera a correr peligro de ver una tarjeta amarilla por otra falta táctica.

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Por eso, camino del descanso, Sky preguntó al segundo entrenador del Dortmund, Robert Kovac, si no sería conveniente sustituir al centrocampista ante el riesgo de que recibiera una segunda amarilla. «Creo que es lo suficientemente inteligente para valorar la situación», respondió, restándole importancia, el hermano del entrenador Niko Kovac.

Una confianza que, como es sabido, tuvo recompensa. Nmecha acabó convirtiéndose en el hombre decisivo para el BVB tras el descanso. En el minuto 55, después de una gran acción previa de Fabio Silva, remató con inteligencia desde unos 18 metros y batió al guardameta del SVE Nicolas Kristof con un disparo raso y colocado al primer palo.

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Un cuarto de hora después, Nmecha amplió la ventaja hasta el 2-0 con un remate no menos vistoso, esta vez desde algo más lejos (unos 25 metros). Gracias a los dos goles del internacional alemán, el segundo clasificado logró una trabajada victoria por 2-1, que tenía prevista y que resultó enormemente importante en su duelo a distancia con el líder, el Bayern de Múnich.

La importancia de Felix Nmecha para el BVB: «Hace mejores a sus compañeros»

Confiar en que Nmecha actuaría con la inteligencia suficiente para no ganarse otra amarilla fue, por tanto, una decisión acertadísima de Kovac. En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador destacó lo que el centrocampista volvió a aportar al juego del Dortmund más allá de su doblete. «Con su presencia, su dinamismo y su técnica», el jugador de 26 años tiene una importancia inmensa para el BVB, explicó el croata. «Puede resolver muchas situaciones muy rápido con sus giros de cuerpo. Eso hace mejores a sus compañeros».

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Y como Nmecha acaba de entrar en la mejor edad para un futbolista o, como dice Kovac, en la «edad de máximo rendimiento», el autor de los dos goles del sábado todavía «tiene margen de mejora». El Borussia notó lo importante que es Nmecha en los cinco partidos de liga que se perdió por lesión la pasada temporada. «Se vio que nuestro juego se estancaba un poco», recordó Kovac. «Con él tenemos una dimensión completamente distinta. Por eso me alegro de que esté aquí».

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Aunque Nmecha ya ha pasado por algún que otro bajón esta temporada y por momentos parecía algo cansado, Kovac no quiere prescindir de él, porque se ha convertido en una figura determinante del BVB. «Por talento y técnica, es uno de los mejores centrocampistas del mundo», elogió también al jugador el director deportivo del Dortmund, Ole Book, tras la victoria sobre el Elversberg en Sky. «Y si además define como hoy, porque disparo tiene, no hay muchos mejores que él».

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Por su parte, el guardameta del BVB Gregor Kobel quiso atribuirse una pequeña parte del mérito por el balón que Nmecha envió a la red a 124 km/h en su segundo gol. «Es Felix, qué se le va a hacer. Un jugador de clase mundial», elogió el suizo en una entrevista con el canal de YouTube del Borussia. Y añadió con una sonrisa: «Quizá marca goles así porque siempre le exijo mucho en los entrenamientos».

El término desafortunado de la jornada: «punto de impacto»

Antes que nada, no hace falta decir que es muy desafortunado que el capitán del Elversberg, Lukas Pinckert, se lesionara el tobillo en una de las jugadas más debatidas de esta jornada de la Bundesliga y tuviera que ser sustituido antes de tiempo en el partido ante el Borussia Dortmund (minuto 37).

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Con todo, hay que dejar algo claro: el árbitro Harm Osmers acertó plenamente al no mostrar la tarjeta roja al jugador del Dortmund Daniel Svensson. Sí, el sueco golpeó de lleno el tobillo de Pinckert con la planta del pie, por lo que el llamado «punto de impacto» apuntaba a la roja según el reglamento. Pero convertir el «punto de impacto» en el criterio decisivo para determinar si una falta debe castigarse con una roja es una deriva surgida desde la introducción del VAR que, en jugadas como esta, sencillamente no hace justicia a la dinámica del juego. Más aún cuando no había el menor indicio de mala intención por parte de Svensson.

Si, por ejemplo, Pinckert hubiera llevado el balón, hubiera dado un pase y Svensson, al defender con una entrada deslizante, lo hubiera golpeado como hizo el sábado por la tarde cuando el balón ya estaba lejos, habría sido, por supuesto, tarjeta roja. Pero en esta jugada la dinámica fue completamente distinta: Svensson quería alcanzar con el pie izquierdo un pase de Carney Chukwuemeka para dirigirlo hacia el centro del área. Para ello, el lateral izquierdo del BVB se lanzó al suelo y, factor decisivo, tenía posibilidades de llegar al balón.

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Pinckert se anticipó, tocó el balón y se lo llevó. En cuestión de centésimas de segundo, la acción de Svensson, cuya intención era alcanzar el balón, acabó inevitablemente en un golpe a Pinckert. Al sueco sencillamente ya no le era posible retirar la pierna y, por supuesto, es una enorme desgracia que el jugador del Elversberg se lesionara en esa acción. Pero ¿qué podía hacer Svensson? Sin intención alguna y teniendo en cuenta la dinámica de la jugada, es una falta por la que se puede mostrar amarilla, pero no roja.

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Y volvamos al término desafortunado «punto de impacto»: si se ve la jugada varias veces en una pantalla, o incluso se reproduce a cámara lenta, el golpe en el tobillo, considerado de forma aislada, parece merecedor de una roja. Pero valorar así acciones que pueden desembocar en una expulsión, dejando completamente de lado su dinámica, no puede ir en beneficio del fútbol.

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El campeón del mundo Mats Hummels, precisamente, opinó lo mismo en enero, cuando Svensson sí vio la roja por una acción similar en el partido de Champions League del Dortmund ante el Tottenham Hotspur. «Es desafortunado, pero ahora mismo se arbitra así. Para mí no es tarjeta roja. Es la típica roja que parece serlo en una imagen congelada, pero cuya secuencia no justifica una expulsión», dijo entonces Hummels como comentarista de televisión en Prime Video.

Una valoración que podría aplicarse palabra por palabra a la jugada de Svensson del sábado. Entretanto, en el plató de Sky se desató un acalorado debate al respecto entre otros dos exfutbolistas. «Svensson ni siquiera ve a Pinckert. No llega al balón por dos centímetros; quiere jugarlo. No ve ni al rival ni nada más, solo quiere jugar el balón […] Es una combinación de circunstancias, son cosas que pasan en el fútbol», afirmó Dietmar Hamann, para quien Osmers acertó de lleno al no mostrar la roja. Patrick Helmes, en cambio, opinaba lo contrario.

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«El punto de impacto no podría ser más claro, ni podría haber mayor riesgo de lesión. Te doy la razón en que no quería hacerlo, Didi. Pero yo tampoco quería hacer muchas cosas y acabé haciéndolas mal», dijo el exdelantero internacional Helmes. Hamann, exjugador de la selección alemana, replicó entonces en referencia al término desafortunado de la noche: «Al usar la expresión “punto de impacto”, ya te has descalificado».

Por su parte, el propio árbitro Osmers señaló después en Sky que, tras ver las imágenes y de acuerdo con el reglamento actual, bien podría haber mostrado la roja. Es muy posible que lo hubiera hecho si el VAR hubiera intervenido y lo hubiera enviado al monitor. Por el bien del fútbol, es positivo que Patrick Hanslbauer guardara silencio desde la sala del VAR en Colonia.