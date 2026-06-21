Un rival de la selección holandesa rompe a llorar en directo y pide perdón

El defensa tunecino Ali Abdi lloró el domingo en directo por televisión. El jugador del OGC Niza se avergonzó del juego de su selección y pidió disculpas.

Túnez había perdido 5-1 ante Suecia en su debut mundialista, lo que costó el cargo a Sabri Lamouchi y llevó a la contratación de Hervé Renard.

Sin embargo, el francés no logró salvar a la selección. En la noche del sábado al domingo, Túnez cayó 0-4 ante Japón, en parte por dos goles de Ayase Ueda.

Tras el encuentro, declaró a BeIN Sports: «Quiero pedir disculpas a todos los aficionados de la selección nacional».

«Pero no voy a pedir perdón a quienes se divierten filtrando información aquí y allá», continuó.

Eso no beneficia al país. No tenemos tiempo para trabajar. Si las cosas van mal, se reestructura todo el equipo y llegan nuevos jugadores, en lugar de corregir las deficiencias», prosigue emocionado.

«Vamos a un Mundial con jugadores que nunca han jugado juntos. No se prepara un Mundial con unos cuantos partidos, frente a rivales que llevan años preparándose…»

El jueves enfrentará a Holanda, aunque el país norteafricano ya está eliminado.