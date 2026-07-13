Un revés inesperado para el sueño de Zidane de suceder a Deschamps

Tras las críticas, Didier Deschamps se ha convertido en la figura que la afición pide para que siga al frente del cuerpo técnico de la selección francesa, vísperas de que los «Gallos» disputen la semifinal del Mundial por tercera vez consecutiva.

Su continuidad ya no es solo una decisión técnica, sino una demanda popular en Francia. El seleccionador, que en enero de 2025 anunció que dejaría el cargo tras el Mundial de 2026, ahora escucha peticiones para extender su contrato, un revés inesperado para el sueño de Zinedine Zidane de sucederle.

El giro en la opinión pública empezó en este Mundial: de criticado por su estilo defensivo a elogiado por su audaz cambio táctico.

Según una encuesta de «Odoxa» para «Winamax» y «RTL» de principios de 2025, el 62 % de los franceses pensaba que su salida beneficiaría a la selección y el 83 % de los aficionados criticaba la falta de ambición ofensiva.

Sin embargo, el torneo actual ha revertido la tendencia y ahora la afición lo respalda. Nuno, un seguidor, afirma: «Pensaba que este sería su último torneo tras 14 años, pero ha demostrado lo contrario. Puede llevarnos a la victoria en 2026».

Amber, de la asociación «Las francesas encantadoras», añadió: «Se adapta a los recursos; si tiene jugadores ofensivos, ataca. Su gestión del talento ha marcado la diferencia».

Pese a todo, su salida tras el Mundial sigue siendo lo más probable, aunque Amber prefiere que se quede: «Es un ganador y tiene el respeto de los jugadores». Un aficionado añade: «Es el momento ideal para renovar la selección y Deschamps se iría en lo más alto».

Deschamps ha dirigido a Francia a una final de la Eurocopa, dos de Mundial (con opción a una tercera) y a la conquista del Mundial 2018 y la Liga de Naciones, convirtiéndolo en el seleccionador más exitoso de la historia francesa.

Este palmarés pone presión al futuro seleccionador, como reconoce Éric, de 55 años: «El impulso actual es excepcional; al próximo no se le permitirá fracasar».

El nombre más mencionado para sucederle es el de Zinedine Zidane, aunque aún no hay anuncio oficial. Camille, de la asociación «Los aficionados franceses invencibles», resume el sentir de muchos: «Con Zidane podemos soñar con el futuro de la selección».