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El AZ tendrá que prescindir de Kees Smit durante las próximas semanas. El centrocampista ha sufrido un retroceso en su recuperación y, por ello, seguirá de baja por ahora. Así lo comunicó el club de Alkmaar este sábado a través de sus canales oficiales.

Smit ya se perdió el viernes el partido de la selección sub-21 de Países Bajos, que ganó 0-3 a la sub-21 de Dinamarca en la ida de la repesca de clasificación para la Eurocopa. En un principio aún se esperaba que el centrocampista pudiera jugar la vuelta del martes, pero ya está claro que ese encuentro también llega demasiado pronto para él.

El centrocampista se había incorporado el pasado lunes, en Zeist, a la concentración de la selección dirigida por Michael Reiziger. Después, de acuerdo con todas las partes implicadas, se decidió que Smit siguiera trabajando por el momento en su puesta a punto en el AZ, con la posibilidad de incorporarse más adelante a la sub-21 de Países Bajos.

Esa posibilidad ya se ha descartado. Según informa el AZ, Smit ha sufrido un retroceso en su recuperación y no estará disponible durante las próximas semanas. El club no ha comunicado cuándo podrá regresar exactamente el centrocampista.

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La ausencia de Smit supone un contratiempo no solo para la sub-21 de Países Bajos, sino también para el AZ. Tras el parón de selecciones, al equipo de Alkmaar le espera un calendario apretado y se prevé que el centrocampista se pierda varios partidos importantes.

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El AZ reanudará la liga con un partido contra el Sparta de Róterdam y después se enfrentará al Sparta de Praga en la Europa League. Más adelante le esperan, entre otros, encuentros ante el PEC Zwolle, el PSV y el Sturm Graz, este último también en competición europea.

En las próximas semanas también están programados los partidos contra el NEC, el HSV Hoek en la Copa de los Países Bajos Eurojackpot y el Excelsior. Por ahora no está claro qué encuentros se perderá exactamente Smit, ya que el AZ no ha dado una fecha concreta para su recuperación.

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Además, Smit no es el único jugador del AZ que se pierde este parón de selecciones. Wouter Goes y Rome-Jayden Owusu-Oduro tampoco pudieron incorporarse a la sub-21 de Países Bajos debido a problemas físicos.

Goes arrastra una lesión desde hace tiempo y ha trabajado en su recuperación durante las últimas semanas. Según el AZ, el defensa aún no está lo suficientemente avanzado en su rehabilitación como para volver a jugar partidos. Owusu-Oduro, por su parte, acabó con molestias tras el encuentro entre el Jong AZ y el Almere City FC.

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Pese a la ausencia de los tres jugadores del AZ, la sub-21 de Países Bajos llega a la vuelta contra Dinamarca con una excelente ventaja. El equipo de Reiziger ganó el viernes 0-3, con Elijah Dijkstra, Dave Kwakman y Ro-Zangelo Daal, entre otros, en el once titular. El martes, Países Bajos puede sellar su clasificación para la Eurocopa del próximo verano en Albania y Serbia.