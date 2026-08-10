Durante el periodo de preparación del Barcelona para la nueva temporada se han acumulado una serie de contratiempos mayor de lo previsto.

El conjunto catalán ya se vio obligado a cancelar el partido amistoso ante el Preston North End durante su concentración en Inglaterra, después de que el equipo inglés propusiera disputar el encuentro con jugadores del filial debido al gran número de ausencias en sus filas.

Y pocos días después surgió un segundo revés con la cancelación del partido amistoso que estaba previsto celebrarse el 15 de agosto en Marruecos.

El Barcelona se vio obligado a buscar rápidamente una alternativa, y la encontró en el Basilea, su nuevo rival el próximo domingo.

El diario Sport señaló: «Cuando parecía que el calendario de partidos había vuelto a su cauce normal, surgió un nuevo problema relacionado con el amistoso ante el Basilea».

El enorme interés que despertó la visita del Barcelona al estadio Saint Jakob Park provocó que el sistema de venta de entradas del club suizo superara su capacidad, lo que obligó al club a tomar una decisión determinante.

El Basilea anunció este lunes que había suspendido temporalmente el proceso de venta general de entradas para el partido amistoso ante el Barcelona.

El club suizo explicó que sus servidores no pudieron soportar el volumen de solicitudes que recibió durante las últimas horas, y que el volumen de demanda fue excepcional.

Según el comunicado que publicó el Basilea, las actualizaciones repetidas de la página del sitio web por parte de los aficionados provocaron el envío de solicitudes a los servidores del club del orden de cientos de millones.

El club intentó durante la tarde aumentar gradualmente la capacidad de sus sistemas para continuar el proceso de venta, pero las medidas que adoptó no fueron suficientes.

Ante esta situación, el Basilea decidió detener el proceso de venta y prepararse para reabrirlo con mayores recursos y capacidades, y la venta de entradas se reanudará mañana martes.

El proceso de venta de entradas continuará exclusivamente a través de su plataforma electrónica, y el Basilea advirtió de que no podrá gestionar las solicitudes presentadas por teléfono, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro canal.

El problema de la venta de entradas no afecta, por el momento, a la celebración del partido, ya que el Barcelona sigue firme en su visita al estadio Saint Jakob Park el próximo domingo.