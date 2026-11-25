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Se acerca el próximo mercado de fichajes y vuelven los rumores sobre posibles salidas del Stuttgart. El VfB necesita ingresar dinero. Estas son las razones por las que está, en cierto modo, atrapado.

De candidato al descenso a participante habitual en competiciones europeas, de temer por su supervivencia a ganar la Copa de Alemania, de tener un equipo sin figuras reconocibles a contar con una plantilla repleta de internacionales, incluidos los de Alemania: el ascenso del Stuttgart en los últimos años es, sin duda, una de las evoluciones más notables de la historia reciente de la Bundesliga.

Sin embargo, el consejo de supervisión lleva años poniendo freno a la euforia, siempre atento a las finanzas. Por supuesto, el aspecto económico tiene un papel primordial en todos los clubes, al menos en Alemania. Pero en el VfB casi se ha convertido en una pequeña tradición especular con la marcha de jugadores importantes para generar los ingresos por traspasos que exige la cúpula. Ocurrió el verano pasado y vuelve a ocurrir en las semanas previas a la apertura del mercado invernal. Una circunstancia que tampoco ha pasado inadvertida para Uli Hoeneß .

Jamie Leweling, Bilal El Khannouss y Angelo Stiller, cuyo puesto supuestamente ya no es indiscutible , figuran entre los posibles candidatos a salir. Ramon Hendriks y Finn Jeltsch, uno de los favoritos de Jürgen Klopp , también despiertan interés. La marcha de cualquiera de ellos, si finalmente se produjera, supondría una pérdida considerable de calidad. Además, cabe preguntarse por qué el Stuttgart aceptaría un golpe tan duro para su plantilla.

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Al fin y al cabo, hace poco más de un año el VfB ingresó una suma enorme por Nick Woltemade, volvió a alcanzar la final de la Copa de Alemania y se clasificó para la lucrativa Champions League. ¡Ese dinero no puede haberse esfumado! Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla.

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Un imperio propio: los grandes planes del Stuttgart

Tampoco se cumple el tópico de que los suabos miran tres veces cada céntimo antes de gastarlo. La exigencia del consejo de supervisión de generar ingresos por traspasos de varias decenas de millones de euros responde a distintos frentes.

Por un lado, pese a los sólidos resultados económicos del ejercicio 2025, con más de 80 millones de euros adicionales en ingresos y unos siete millones más de beneficio que en 2024, el VfB necesita dinero para proyectos de infraestructura. Ya en agosto trascendió que la sede de la calle Mercedesstraße iba a renovarse por completo y que incluso podría reconstruirse desde cero. En la asamblea de socios, el presidente de la junta directiva, Alexander Wehrle, anunció además su intención de comprar el Carl-Benz-Center. El edificio se encuentra entre el MHP Arena y el Porsche Arena. El complejo cuenta con 20.000 metros cuadrados de superficie útil, en los que el VfB alquila actualmente espacios para, entre otras cosas, marketing, la tienda del club y la academia juvenil. También está previsto crear un museo del VfB.

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Solo este último proyecto costará 50 millones de euros, según el diario Bild. Se financiaría mediante un préstamo bancario y, a largo plazo, se sufragaría gracias al ahorro en alquileres. En ese contexto, a partir de 2029 también podría comenzar la reforma de la sede, construida en los años 80.

Y, hablando de préstamos, tampoco se ha terminado de pagar la reforma del MHP Arena para la Eurocopa de 2024, cuyo coste final fue de entre 130 y 140 millones de euros. La devolución del préstamo continuará hasta 2034.

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La independencia que persigue el VfB y su sueño de contar con un imperio propio en Bad Cannstatt ponen de manifiesto sus grandes ambiciones. En aquella asamblea de socios, Wehrle incluso bromeó al final de su discurso: "Quizá algún día consigamos tener un estadio aún más grande aquí, en el Neckarpark".

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¡Un reto enorme! El Stuttgart se arriesga a sufrir una oleada de salidas

Por otro lado, el club debe compensar el saldo negativo de fichajes del verano, que no es precisamente pequeño. Mientras que, según las cifras difundidas, destinó 55 millones de euros a Dzenan Pejcinovic y Leo Sauer, incorporaciones que hasta ahora no han tenido fortuna, y al fichaje definitivo de El Khannouss tras su cesión, el VfB ingresó sobre el papel unos 38 millones de euros. Pero también hay que señalar que una parte considerable de esa cantidad nunca llegó a las cuentas del Stuttgart.

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De los aproximadamente 22 o 23 millones de euros por Chema Andres incluidos en esos 38 millones, el Real Madrid recibió una suma importante gracias a un porcentaje sobre su posterior venta. No se comunicó la cifra exacta y las informaciones difieren considerablemente: unas hablan de la mitad, once millones de euros, y otras, de siete millones. Además, su salida estaría causando ahora incomprensión dentro del club , porque se produjo tan cerca del cierre del mercado que ya no fue posible fichar a un sustituto.

Al mismo tiempo, El Khannouss, Stiller y Leweling rechazaron en verano ofertas lucrativas que habrían reportado unos 40 millones de euros por cada uno y compensado de golpe las inversiones.

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A ello se suma el aumento del presupuesto de personal, ligado al progreso deportivo y que, según informa kicker, ha pasado de 105 a 163 millones de euros en tres años. Los costes salariales han crecido considerablemente por los fichajes caros y las renovaciones de jugadores importantes como el capitán Deniz Undav, que, con 5,5 millones de euros más primas y una prima de fichaje, se convirtió en el jugador mejor pagado de la historia del club .

Además, como muy tarde de cara a la próxima temporada, habrá que decidir quién más debe subir un escalón en la escala salarial. Un año después amenaza con producirse una profunda renovación de la plantilla . Expiran nada menos que 15 contratos, entre ellos los de titulares actuales como Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, Chris Führich y Josha Vagnoman, así como los de Stiller, Demirovic y Hendriks. También termina el contrato de la promesa Yannik Spalt . Por tanto, habrá que dejar resueltos la mayoría de los casos antes del verano. Ese será el último momento para ingresar dinero por esos jugadores; de lo contrario, podrían marcharse en masa sin dejar un euro. Es un reto enorme para los responsables deportivos, encabezados por Fabian Wohlgemuth y Christian Gentner.

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Con Hendriks, por ejemplo, se negocia desde hace tiempo . Sin embargo, además de una subida salarial considerable, el jugador de 25 años pediría una cláusula de rescisión, algo que gran parte del consejo al parecer ya no quiere conceder en el futuro. Las experiencias recientes han sido demasiado malas. Tanto Waldemar Anton, por 22,5 millones de euros, como Serhou Guirassy, por 18,5 millones, se marcharon al Borussia Dortmund por precios relativamente bajos debido a esas cláusulas. Hiroki Ito fichó por el Bayern de Múnich por 23,5 millones de euros. De la plantilla actual, solo Stiller, con una cláusula de 37 millones, y El Khannouss, con una de 75 millones, conservan una opción de salida de ese tipo. La de Führich expiró recientemente, según Sport Bild.

Sebastian Hoeneß, un polvorín: el Stuttgart afronta un problema casi imposible de resolver

Este invierno, el VfB probablemente podría pedir todavía más por los posibles candidatos a salir. Su posición negociadora ante marchas tan dolorosas en plena temporada debería ser aún mejor. Por otra parte, perder a un titular enfadaría al entrenador Sebastian Hoeneß, que, lógicamente, no quiere prescindir de ningún jugador importante.

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Ya después de la marcha de Woltemade, Hoeneß no dudó en criticar públicamente la planificación de la plantilla, visiblemente molesto, y exigir fichajes de inmediato . "Por supuesto que existe una situación económica", dijo. También consideró "normal" que surgiera una "tensión". "Pero la responsabilidad deportiva recae en el entrenador". Una postura que, lógicamente, no ha cambiado hasta hoy. Un polvorín. Máxime cuando, por los motivos expuestos, después de la temporada volverá a plantearse el mismo problema del saldo de fichajes.

Las ambiciones deportivas también correrían peligro, con todas las consecuencias que ello acarrearía. Al fin y al cabo, avanzar en la Champions League supondría unos ingresos de entre diez y 20 millones de euros, una posibilidad que parece bastante realista con los siete puntos sumados en cuatro partidos hasta ahora. Los dos últimos encuentros de la fase de liga, que podrían ser decisivos, contra el Brujas y el PSV Eindhoven, no se disputarán hasta después del cambio de año, cuando el mercado de fichajes ya lleve tiempo abierto.

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Volver a clasificarse para la máxima competición europea el próximo año también reforzaría la posición del club en las negociaciones contractuales pendientes o ya en marcha con Hendriks y compañía. Tras un inicio de temporada irregular, esa clasificación no está ni mucho menos asegurada, aunque después de diez jornadas todavía es algo pronto para hacer pronósticos.

Así, el VfB está, en cierto modo, atrapado. Conciliar la fortaleza de la plantilla con las necesidades económicas se está convirtiendo en un problema casi imposible de resolver para la directiva. Por si fuera poco, parecen inevitables las tensiones con el entrenador Hoeneß, cuyo contrato, por cierto, también expira en 2028.

Getty Images

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El Stuttgart se arriesga a sufrir una oleada de salidas: los contratos que expiran

Jugador Posición Fin de contrato Stefan Drljaca Portero 30/06/2027 Dan-Axel Zagadou Defensa central 30/06/2027 Fabian Bredlow Portero 30/06/2028 Marius Funk Portero 30/06/2028 Ameen Al-Dakhil Defensa central 30/06/2028 Ramon Hendriks Defensa central 30/06/2028 Jeff Chabot Defensa central 30/06/2028 Josha Vagnoman Lateral derecho 30/06/2028 Leonidas Stergiou Lateral derecho 30/06/2028 Maximilian Mittelstädt Lateral izquierdo 30/06/2028 Angelo Stiller Centrocampista 30/06/2028 Atakan Karazor Centrocampista 30/06/2028 Jarzinho Malanga Centrocampista 30/06/2028 Nikolas Nartey Centrocampista 30/06/2028 Yanik Spalt Centrocampista 30/06/2028 Chris Führich Centrocampista 30/06/2028 Ermedin Demirovic Delantero 30/06/2028