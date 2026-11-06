Cesc Fàbregas, director técnico del club italiano Como, habló con detalle sobre la histórica y contundente victoria que logró su equipo por (9-1) ante el Lens francés en la Liga de Campeones de Europa, asegurando que, pese a la alegría por el resultado histórico y por el destacado debut del joven Matteo Baggi, se sintió frustrado por el gol que encajó su equipo.

Así, el Como se convirtió en el primer club italiano de la historia en marcar 9 goles en un solo partido de la Liga de Campeones de Europa, además de registrar la mayor diferencia de victoria en un partido fuera de casa en la historia del torneo, tras el festival goleador que presenció a 7 jugadores diferentes anotar los 9 goles; ellos son: Tasos Douvikas (triplete), Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martín Baturina y la promesa Baggi, que marcó de su primer toque en su debut oficial.

Tras la conclusión de la cuarta jornada de la fase de liga, el Como ocupa el cuarto puesto en la tabla de clasificación con 9 puntos, por detrás del Paris Saint-Germain, el Real Madrid y el Arsenal, en su primera participación histórica en el torneo continental, que también presenció cómo le infligieron dos pesadas derrotas por (4-1) tanto el Leipzig como el Manchester United.

Fàbregas comentó sobre este logro histórico en su entrevista con el diario italiano «La Gazzetta dello Sport»: «Es cierto, nos hemos inscrito en los libros de historia. Fue una noche inolvidable para nuestra afición y para el club. Todo salió a nuestro favor, pero tenemos que seguir por este camino porque tenemos otro partido importantísimo el domingo».

Al Como, que ocupa también el cuarto puesto en la tabla de clasificación de la Serie A italiana, le espera un difícil enfrentamiento cuando visite al Inter de Milán, vigente campeón, en el estadio San Siro.

Sobre sus preparativos para el enfrentamiento con el Nerazzurri, el técnico español declaró: «Es justo disfrutar de este momento porque el grupo se lo merece, pero el fútbol va a un ritmo muy rápido. Ya les he dicho a los jugadores que tenemos que pasar página del partido ante el Lens y pensar únicamente en el Inter. Nos espera un enfrentamiento muy difícil en su estadio, y será un reto agotador a nivel físico y mental. No tenemos mucho tiempo, pero debemos prepararnos de la mejor manera posible. El objetivo es ir a Milán y mostrar nuestra verdadera identidad, pues este será nuestro noveno partido entre los dos parones internacionales, y tenemos que intentar terminarlo bien y luego pasar página de nuevo».

Volviendo a su amplia victoria sobre el Lens, Fàbregas subrayó que este triunfo excepcional no es más que «el inicio del viaje» para el Como en el escenario europeo: «Nadie habría esperado un resultado de (9-1), es un resultado que no suele darse en el fútbol y que ocurre una vez en la vida. Estoy orgulloso de mis jugadores, y los números son realmente excelentes, pero todavía estamos al inicio de nuestro viaje en la Liga de Campeones de Europa y solo hemos disputado cuatro partidos».

Y concluyó: «Hicimos un buen partido ante el Lens, aunque los primeros cinco minutos de la segunda parte tuvieran algo de superficialidad, pero rendimos bien en defensa y en ataque, si bien el gol que encajamos me enfadó. Cambiaron algunas cosas atrás cuando hicimos tres sustituciones, pero fue mi excompañero Aguilar quien marcó ese gol espléndido».