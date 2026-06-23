Un resultado negativo en común... El disparo de Messi recuerda la debacle de Harry Kane

Lionel Messi, capitán de Argentina, falló un penalti ante Austria y recordó el error de Harry Kane frente a Inglaterra.

Messi falló un penalti en la primera parte del partido contra el equipo europeo, disputado ayer lunes en la segunda jornada del Grupo 10.

Con este lanzamiento, Messi se convirtió en el jugador que más penaltis ha tirado en la historia del Mundial (7) y también en el que más ha fallado (3).

Pese a ello, marcó dos goles y dio la victoria a Argentina (2-0), asegurando el pase a la siguiente ronda.

Con estos tantos, Messi lidera la tabla de goleadores del torneo (5 goles) y se convierte en el máximo anotador histórico de la Copa América (18 goles).

Según Opta, en las dos últimas Copas solo se han lanzado dos penaltis fuera en el tiempo reglamentario.

Uno fue el de Messi ayer y el otro el de Harry Kane frente a Francia en cuartos de final de 2022.

Kane recibió duras críticas de la prensa británica tras lanzar con fuerza por encima del larguero un penalti decisivo contra los Bleus, lo que provocó la eliminación de los Tres Leones.

Inglaterra cayó 1-2 y quedó eliminada, aunque Kane anotó su gol desde otro penalti.