Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Un resultado negativo en común... El disparo de Messi recuerda la debacle de Harry Kane

L. Messi
H. Kane
Argentina vs Austria
Argentina
Austria
World Cup
Argentina
Inglaterra
Austria
EE. UU.

El Pulga compensó el penalti fallado con un doblete de gran valor

Lionel Messi, capitán de Argentina, falló un penalti ante Austria y recordó el error de Harry Kane frente a Inglaterra.

Messi falló un penalti en la primera parte del partido contra el equipo europeo, disputado ayer lunes en la segunda jornada del Grupo 10.

Con este lanzamiento, Messi se convirtió en el jugador que más penaltis ha tirado en la historia del Mundial (7) y también en el que más ha fallado (3).

Pese a ello, marcó dos goles y dio la victoria a Argentina (2-0), asegurando el pase a la siguiente ronda.

Con estos tantos, Messi lidera la tabla de goleadores del torneo (5 goles) y se convierte en el máximo anotador histórico de la Copa América (18 goles).

World Cup
Jordania crest
Jordania
JOR
Argentina crest
Argentina
ARG
World Cup
Algeria crest
Algeria
ALG
Austria crest
Austria
AUT

Según Opta, en las dos últimas Copas solo se han lanzado dos penaltis fuera en el tiempo reglamentario.

Uno fue el de Messi ayer y el otro el de Harry Kane frente a Francia en cuartos de final de 2022.

Kane recibió duras críticas de la prensa británica tras lanzar con fuerza por encima del larguero un penalti decisivo contra los Bleus, lo que provocó la eliminación de los Tres Leones.

Inglaterra cayó 1-2 y quedó eliminada, aunque Kane anotó su gol desde otro penalti.

Anuncios