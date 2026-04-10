Un responsable argelino explica: «Infantino visitó a Tebboune y le alertó sobre las conspiraciones dentro de la CAF»

La reciente visita a Argelia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha marcado un hito deportivo y diplomático en África. La visita superó el protocolo y se convirtió en una plataforma para dialogar sobre el futuro de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Visión presidencial

Mustapha Berraf, presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Africanos y miembro del COI, explicó que el encuentro con el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune buscaba conocer la visión de Argelia sobre la estabilidad del fútbol continental.

Biraf subrayó que esta iniciativa refleja el interés del presidente Teboun por el deporte como herramienta de estabilidad.

Advertencias sobre «maniobras» que amenazan la estabilidad deportiva

Sin embargo, Beraf admitió haber alertado a Infantino sobre «conspiraciones y maniobras» que se urden en la CAF.

Estas tensiones se relacionan con decisiones legales recientes, como la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 y las repercusiones de la resolución de la Comisión de Apelación sobre el partido Marruecos-Senegal.

Insistió en que las instituciones del fútbol deben protegerse de directrices que priorizan agendas particulares sobre el espíritu deportivo.

Perspectivas para el futuro del deporte africano

Estas medidas llegan en un momento crítico para el deporte africano: analistas señalan que el presidente de la FIFA, Infantino, busca el respaldo de líderes políticos continentales para impulsar reformas estructurales en la CAF, y limitar los conflictos regionales que ya influyen en las decisiones técnicas y legales de la confederación.