Un respiro en la crisis de los visados: Washington permite el ingreso de funcionarios iraníes con motivo del Mundial

Tras una semana de tensiones diplomáticas que ponían en riesgo la presencia de la delegación administrativa iraní en el Mundial, la Federación Iraní de Fútbol anunció que Estados Unidos autorizó visados para sus responsables, lo que podría resolver una de las crisis previas a la Copa del Mundo de 2026.

Mahdi Mohammad Nabi, vicepresidente de la Federación y director de la selección, informó a la agencia IRNA que las autoridades de Estados Unidos notificaron a Teherán que los 15 funcionarios a quienes se les había rechazado el visado pueden acudir al consulado estadounidense en Tijuana, México, para presentar nuevas solicitudes.

Washington ya había autorizado los visados de los jugadores, aunque había rechazado la entrada de 15 responsables, entre ellos Mohammad Nabi. La Federación Iraní denunció una «injerencia política» en un torneo que acogerán Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio con 48 selecciones por primera vez.

Mohammad Nabi añadió: «Hoy se nos ha comunicado que algunas personas de la lista de los 15 pueden presentar una solicitud en Tijuana. Aún no se han anunciado los nombres, pero creo que es probable que se resuelva la crisis de más de la mitad de ellos, ya que son pilares fundamentales de la selección nacional. Esperamos que este asunto termine bien para los pocos que quedan».

La noticia llega 72 horas antes del debut de Irán ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, dentro del Grupo G, que también integra a Bélgica y Egipto. Todos sus partidos se jugarán en Estados Unidos.

Ayer, en Los Ángeles, se celebraron reuniones de siete horas con la FIFA. «Nos dijeron que la selección debe estar en el estadio un día antes, el 14 de junio», añadió.

Y añadió: «Les hemos dicho que preferimos llegar un día antes, pues no podremos cumplir con la fecha anterior. Aún no se ha fijado la fecha definitiva entre el 13 y el 14 de junio, pero probablemente enviemos a la selección el sábado para que esté en Estados Unidos al menos dos días antes del partido; si no fuera posible, viajarían el domingo».

La crisis de visados pone a prueba la capacidad de la FIFA para imponer la «neutralidad del fútbol», tras la expulsión del árbitro somalí Omar Artan en el aeropuerto de Miami la semana pasada.