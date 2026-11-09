¡Un respiro! El Manchester United aplaza la decisión sobre Carrick pese al peligro de descenso

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El Manchester United ha optado por mantener a Michael Carrick en el cargo pese a un desastroso inicio de temporada que ha llevado al club a caer a la zona de descenso de la Premier League. La cúpula de Old Trafford pretende aprovechar el actual parón de selecciones para evaluar a fondo la temporada, en lugar de hacer un cambio precipitado en el banquillo.

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El parón de selecciones ofrece un margen vital

El Manchester United ha firmado su peor inicio de temporada en la Premier League, una situación agravada por el caótico empate 4-4 ante el Aston Villa el domingo. Con una sola victoria en sus primeros 10 partidos de liga esta temporada, el United ocupa el 18.º puesto de la tabla, su posición más baja a estas alturas de una campaña desde la temporada 1986-87.

Carrick dio el lunes libre a sus jugadores después de rescatar un punto en los últimos minutos ante el Villa el domingo, aunque está previsto que el entrenador y su cuerpo técnico regresen a Carrington el martes. Con la mayor parte de la primera plantilla concentrada con sus respectivas selecciones durante el parón internacional, la ausencia de entrenamientos programados ha dado a los responsables del club un respiro muy necesario. Este intervalo permite reevaluar a fondo el rendimiento del equipo sin la presión inmediata de preparar un partido.

Tres factores clave mantienen a Carrick en el banquillo

Pese a un balance defensivo que ha acompañado a una sola victoria en 10 partidos, Sky Sports señala que hay tres razones fundamentales por las que el United duda en prescindir de su excentrocampista en este momento.

En primer lugar, la afición no ha pedido su destitución. Parece poco probable que lo haga, dado el profundo cariño que siente por un exjugador legendario que ganó 11 grandes títulos durante su etapa en Old Trafford, entre ellos cinco Premier League y la Champions League.

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Las alternativas inmediatas no convencen a la directiva

Además, los indicios dentro del club apuntan a que el entrenador no ha perdido el vestuario. El espíritu mostrado en las recientes remontadas, primero al levantar una desventaja de dos goles para lograr una victoria por 3-2 ante la Roma en la Champions League, y después al remontar dos veces una desventaja de dos goles para empatar 4-4 contra el Aston Villa, ha convencido a la directiva de que los jugadores siguen plenamente comprometidos con la idea de Carrick.

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Quizá lo más revelador sea que la cúpula del Manchester United aún no está convencida de que un cambio en el banquillo sea la solución definitiva a los problemas actuales del club. Si así lo creyera, ya podría haber destituido a Carrick y haber sondeado a candidatos disponibles como Julian Nagelsmann o Eddie Howe, ambos actualmente sin equipo y, según se entiende, dispuestos a negociar si surgiera una vacante.

La visita al Liverpool se acerca mientras el United busca reforzar su defensa

El United volverá a jugar después del parón de selecciones con una exigente visita a su eterno rival, el Liverpool, el 22 de noviembre, desde el 18.º puesto de la Premier League. Sin embargo, el calendario se vuelve considerablemente más favorable tras el duelo en Anfield: cinco de sus siete siguientes partidos de liga serán contra equipos que actualmente ocupan la mitad inferior de la tabla, incluidos los encuentros en Old Trafford ante Coventry, Nottingham Forest y Sunderland, también inmersos en dificultades.

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Con independencia del futuro inmediato de Carrick, el principal reto del United sigue siendo corregir una defensa vulnerable que ha encajado 19 goles en liga, una cifra que solo superan el Crystal Palace y el Ipswich. La única vez que el equipo ha dejado su portería a cero esta temporada fue ante el Sabah FK, campeón de Azerbaiyán, en la Champions League.