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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un rendimiento muy diferente en la segunda parte... Deschamps desvela su estrategia para derrotar a Senegal

Francia vs Senegal
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D. Deschamps
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El entrenador francés disfruta de la victoria sobre los Leones de Tiranga

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, se mostró satisfecho con el rendimiento de los «Gallos» en la segunda parte ante Senegal y reveló la estrategia que les dio la victoria en su debut en el Mundial de 2026.

En la primera parte, Francia fue discreta y el marcador quedó 0-0, pero en la segunda brilló: dos tantos de Kylian Mbappé le dieron el 3-1 sobre Senegal en la jornada inaugural del Grupo 9 del Mundial.

Tras el partido, declaró a «BeIN Sports»: «Es un alivio. Estábamos nerviosos y tensos en la primera parte ante un equipo fuerte».

Según «Foot Mercato», reveló la clave del triunfo: «Cuando jugamos con más libertad al intercambiar a Ousmane Dembélé y Michael Olise, muchas cosas cambiaron».

Además, añadió: «Parkola se convirtió en una amenaza inmediata al ingresar», pues el astro del París Saint-Germain marcó el segundo tanto tras salir desde el banquillo.

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«Siempre es bueno ganar el primer partido. Además, con tantos aficionados franceses, sé que han viajado mucho y que les ha supuesto un gran gasto».

Y concluyó: «Es solo el primer partido, pero lo disfrutaremos».

Francia jugará ante Irak en la segunda jornada y cerrará su participación contra Noruega.

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