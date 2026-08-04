Un reloj de arena y un balón de la Champions League: la estrella del Real Madrid enciende las especulaciones sobre su futuro

Continúa la incertidumbre sobre el futuro de Dani Ceballos, después de que su posible regreso al Real Betis se convirtiera en uno de los expedientes de fichajes más complicados del fútbol español, ante la ausencia de un acuerdo definitivo pese a que el nombre del jugador ha estado vinculado al club andaluz desde su salida del Real Madrid.

El portal El Desmarque señaló que Ceballos sigue aferrado a la idea de volver al Betis, después de haber rechazado otras ofertas, entre ellas la del Ajax de Ámsterdam, y de haber realizado un cambio en su equipo legal, prefiriendo esperar a que mejore la situación económica del club en el que comenzó su trayectoria.

Por su parte, el Betis continúa estudiando la posibilidad de recuperar al centrocampista español, aunque sitúa actualmente sus prioridades en la contratación de un delantero puro, además de en cerrar algunas operaciones de venta que le darán un mayor margen de maniobra en el mercado de fichajes.

En medio de estos acontecimientos, Ceballos generó polémica a través de su cuenta en "X", después de publicar una imagen suya sosteniendo un balón de la Champions League sobre el césped de un estadio, acompañándola de una sola palabra: "Pronto", junto a un emoji de reloj de arena que apunta al momento del anuncio de algo que quizá tenga que ver con su futuro.

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Indicó que la aparición del balón de la Champions League en la imagen tuvo un significado especial, dado que el Betis participará en la competición la próxima temporada, algo que muchos aficionados del club interpretaron como un mensaje que sugiere la proximidad del regreso del jugador a las filas del equipo.

Sin embargo, la canción que Ceballos eligió para acompañar la imagen abrió otra puerta a la interpretación, ya que incluía una letra que dice: "No dejes que nadie te llene los oídos de promesas baratas, llenas de saliva y pico de loro", palabras del cantante español José Luis Figueredo, conocido como "El Barrio", en las que una parte de la afición del Betis vio una señal que podría tener un significado distinto, y quizá sugerir su alejamiento del esperado regreso.

Pese a la contradicción de las interpretaciones, el portal confirmó, citando al periodista Manolo Nieto, que el Betis ya preguntó a los nuevos representantes de Ceballos por la situación del jugador, y pidió a su entorno que le informen antes de alcanzar cualquier acuerdo con otro club, a la espera de que mejore su situación económica, que sigue siendo el principal obstáculo para cerrar la operación.

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