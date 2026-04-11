Un regreso que preocupa a los Faraones... La selección de Nueva Zelanda recibe un gran impulso antes del Mundial

La selección de Nueva Zelanda recibe un impulso antes del Mundial: el delantero Chris Wood, de 34 años, ya está recuperado de su lesión de rodilla y listo para jugar. Esta noticia podría complicar los planes de Egipto, su rival de grupo.

El jugador, de 34 años, no jugaba desde octubre tras ser operado de la rodilla en diciembre y completar su recuperación.

El técnico del Forest, Vitor Pereira, confirma que está “física y mentalmente listo” y que su regreso refuerza al club y a la selección.

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Su vuelta refuerza el ataque neozelandés, sobre todo ante defensas sólidas, lo que obliga a Egipto a extremar la precaución.

Su potencia física y olfato goleador lo convierten en la principal amenaza de los ‘All Whites’, un aviso para los Faraones.

El sorteo colocó a Nueva Zelanda en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto e Irán.

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