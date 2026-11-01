¡Un regreso emotivo! La leyenda del AC Milan Kaka rompe a llorar durante su ingreso en el Salón de la Fama en San Siro

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Kaká vivió un regreso inolvidable a San Siro tras ingresar en el Salón de la Fama del AC Milan antes de la victoria del equipo ante el Inter. El legendario brasileño se mostró visiblemente emocionado por el recibimiento e incluso sugirió recuperar un cántico clásico de la afición para la actual estrella Christian Pulisic.

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Un emotivo regreso para una auténtica leyenda del Milan

El excentrocampista Kaka vivió una noche muy especial el sábado en San Siro. El legendario brasileño ingresó oficialmente en el Salón de la Fama del Milan poco antes del esperado derbi de la Madonnina.

El acto se celebró sobre el césped antes del inicio del partido contra el Inter, su rival de la ciudad. Fue el preludio perfecto de una noche memorable para el club, que acabó logrando una contundente victoria por 3-1.

El emblemático mediapunta sigue siendo el último jugador de la Serie A en ganar el prestigioso Balón de Oro. Su legado en el club continúa tan vivo como siempre entre la afición.

Kaka no encuentra palabras para describir lo que siente en San Siro

El legendario mediapunta se mostró visiblemente emocionado por la increíble acogida del público local. Sobre el césped, antes de un duelo de máxima exigencia, recibió el cariño de los aficionados que en su día le vieron dominar el fútbol italiano y europeo. En declaraciones a DAZN tras recibir el prestigioso reconocimiento de su antiguo club, Kaka admitió que la emoción le desbordaba.

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«Es muy difícil expresar con palabras lo que siento aquí, cuando estoy en San Siro con todos los aficionados del Milan», explicó. «Es un día especial para mí».

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Un cántico especial para Christian Pulisic

Durante la entrevista a pie de campo, le preguntaron al icono brasileño por la posibilidad de que compatriotas suyos vuelvan a destacar en el Milan en un futuro próximo. Aunque acogió bien la idea, también aprovechó para elogiar a un veterano que actualmente juega en el Real Madrid.

«Me gusta ver a brasileños en grandes clubes; me gustaría volver a verlos en el Milan», respondió Kaka. «De todos modos, Luka Modric me gusta mucho y también es amigo mío».

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Después, el excentrocampista centró su atención en la actual plantilla del Milan, concretamente en el delantero estadounidense Christian Pulisic. Sugirió que un antiguo cántico de la afición dedicado a Andriy Shevchenko, «no es brasileño, pero...», le vendría como anillo al dedo al extremo, que atraviesa un buen momento de forma.

El Milan busca aprovechar el impulso de su victoria en el derbi

La presencia de Kaka antes del partido pareció inspirar al equipo, que logró un resultado de enorme importancia sobre el césped. El triunfo por 3-1 ante el Inter supone un impulso significativo para el club en la clasificación de la Serie A y consolida su dominio en la ciudad.

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La plantilla tratará ahora de trasladar esa energía positiva a sus próximos compromisos. El siguiente rival del Milan será el Ferencvaros en la Europa League.