Un regreso discreto de la selección argentina... El Gobierno cancela las celebraciones y Messi no regresa con la delegación

Argentina vivió una de las finales más duras de su historia en el Mundial tras perder la final y ver esfumarse el sueño de revalidar el título. El regreso a casa, que se esperaba como una fiesta, se convirtió en un viaje triste y decepcionante. La delegación del «tango» aterrizará en las próximas horas en un ambiente muy distinto al soñado antes del torneo.

El avión que trae a la delegación aterrizará en pocas horas, en uno de los regresos más tristes de la memoria reciente. El equipo de Lionel Scaloni vuelve abatido tras perder el título, lejos de la fiesta esperada.

La ausencia más destacada será la de Lionel Messi, quien optó por quedarse en Estados Unidos y viajar directamente a Miami, donde reside desde su incorporación a la Major League Soccer.

Messi no es el único que no regresa: la AFA confirmó que otros nueve jugadores tomarán rutas distintas tras el torneo: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Gerónimo Rulli, Nico Paz, Nahuel Molina y Lautaro Martínez.

Todos ellos optaron por viajar directamente a sus clubes o iniciar sus vacaciones, en lugar de regresar con la selección, según informó el diario español «Marca».

Según medios locales, el Gobierno reducirá la bienvenida del lunes a una ceremonia oficial en Ezeiza, con presencia de fuerzas de seguridad y bomberos, y sin actos populares.

Una fuente de alto nivel del Palacio Presidencial confirmó que la idea de una fiesta popular se descartó por completo tras la pérdida del título.

Además, los propios jugadores mostraron poco entusiasmo por festejos masivos y optaron por descansar tras el torneo. antes de iniciar las vacaciones o regresar a sus clubes, lo que cierra el capítulo del Mundial en un ambiente de decepción, muy lejos de la fiesta que la afición argentina esperaba.