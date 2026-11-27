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El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha dado a conocer una convocatoria de 23 jugadores para enfrentarse al Deportivo Alavés mañana sábado en el Santiago Bernabéu, en la jornada 14 de LaLiga.

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La lista incluye el regreso del lateral francés Ferland Mendy tras 208 días de ausencia, mientras que se quedan fuera Trent Alexander-Arnold, Rodrygo Goes, Raúl Asencio y Endrick.

Mendy vuelve a una convocatoria del equipo por primera vez en 208 días, después de pasar por el quirófano en mayo por una rotura en el tendón del recto femoral de la pierna derecha.

Mourinho anunció su vuelta con estas palabras: «Mendy estará mañana en el banquillo, y quien está en el banquillo es porque puede jugar. Tenemos tres laterales izquierdos, que son muchos, pero es una noticia muy buena para todos que vuelva».

Mendy es el tercero en la jerarquía del lateral izquierdo, por detrás de Cucurella y Carreras, y además no está inscrito en la Champions League.

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Trent Alexander-Arnold se cae de la lista por un fuerte resfriado y se ha quedado en casa, según confirmó Mourinho.

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Rodrygo, por su parte, necesita más tiempo para recuperarse de su lesión de rodilla. El técnico habló así sobre su regreso: «No lo veo jugando ni ante el Arsenal ni en Liga hasta final de año».

Raúl Asencio sigue en la fase final de su recuperación de una fractura por estrés en la tibia, se entrena en solitario y todavía no está listo para entrar en la convocatoria.

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Según el parte médico del club del 23 de noviembre, Endrick sufre una lesión muscular en el aductor izquierdo y se prevé que esté de baja entre dos y tres semanas, por lo que se perderá los partidos ante el Alavés, la Real Sociedad el 2 de diciembre y el Athletic Club el 6 de diciembre, con dudas sobre su participación ante el Arsenal el 9 de diciembre.

La convocatoria completa del Real Madrid para el partido ante el Deportivo Alavés es la siguiente:

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre

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Defensas: Militão, Huijsen, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Mendy, Dumfries.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago.

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Delanteros: Vinícius Júnior, Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande.

En la rueda de prensa previa al partido, Mourinho declaró: «Dos días entre partidos es poco tiempo, pero tres días son suficientes, y no creo que tengamos problemas con la recuperación de los jugadores que disputaron el último partido. Me gusta el trabajo del Alavés, tiene una identidad muy clara y definida. Espero otro partido complicado».

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Y añadió: «Es el tercer partido seguido en casa y teníamos en la cabeza que había que ganarlo. Cada punto que no ganas es un punto perdido que puede ser decisivo, y tenemos que ir a por los tres puntos».

El Real Madrid es segundo con 33 puntos en 13 partidos, por detrás del líder, el Barcelona, que suma 36, mientras que el Atlético de Madrid es tercero con 31 y el Alavés ocupa la novena plaza con 16.

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El conjunto blanco llega al encuentro con una racha de 10 victorias consecutivas en todas las competiciones, la última por 5-1 ante el PSV Eindhoven en la Champions League después de ir perdiendo 0-1. Además, ha ganado sus seis partidos de Liga como local esta temporada.