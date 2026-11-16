Un regreso con las secuelas de la caída: Kompany retoma sus funciones en el Bayern

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Los últimos días han traído novedades constantes sobre el estado de Vincent Kompany, después de que el entrenador del Bayern de Múnich se viera obligado a apartarse de su trabajo tras sufrir un repentino problema de salud en las instalaciones de entrenamiento, que obligó a trasladarlo al hospital y lo mantuvo alejado del equipo durante varias semanas. Aunque las secuelas del incidente todavía son visibles, el técnico belga ha dado un nuevo paso para recuperar sus funciones.

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Kompany, de 40 años, volvió este lunes a dirigir el entrenamiento del Bayern de Múnich, 24 días después de desplomarse en el campo de entrenamiento. El técnico reapareció sobre el césped del club y supervisó por primera vez una sesión del equipo desde el incidente ocurrido el pasado 23 de octubre.

El entrenador belga llegó al campo a las 14:07, hora local, acompañado del fisioterapeuta Jerry Hoffmann y vestido con un abrigo grueso debido al descenso de las temperaturas hasta los 11 grados. Lo que más llamó la atención fue que su brazo izquierdo seguía inmovilizado con un cabestrillo, ya que sufrió una luxación de hombro a raíz de la violenta caída que sufrió al desplomarse.

Pese a la lesión de la que aún se está recuperando, Kompany se mostró feliz de volver junto a los jugadores: se preocupó de estrecharles la mano e intercambiar saludos con ellos, y también bromeó con los miembros de su cuerpo técnico, entre ellos su ayudante Aaron Danks, que asumió las riendas del equipo durante su ausencia, según el diario Bild.

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La sesión se limitó a un reducido número de jugadores presentes en Múnich debido al parón internacional, mientras que Jamal Musiala y Luis Díaz siguieron trabajando para recuperar su puesta a punto. Musiala sigue un programa de rehabilitación tras sufrir una rotura muscular en el muslo, mientras que Díaz se recupera también de una rotura muscular.

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En el entrenamiento participaron además Sven Ulreich y Sacha Boey, junto a varios jóvenes talentos del filial, entre ellos el delantero Noah Kodjo Evora, de 19 años, de modo que Kompany dirigió al grupo disponible durante la ausencia de los internacionales.

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La vuelta del entrenador al césped supuso un nuevo paso en su proceso de recuperación. Kompany ya había regresado a la sede del club a principios de la semana pasada, aunque entonces se limitó a algunas tareas de despacho y a visitar a los jugadores que se encontraban en el centro de rehabilitación, antes de recuperar ahora parte de sus funciones técnicas.

Según el diario alemán, los médicos diagnosticaron a Kompany una irritación de las meninges. El técnico belga permaneció seis días en el hospital antes de completar su recuperación en casa, siguiendo unas indicaciones médicas que incluían reposo absoluto junto con tratamiento farmacológico. Además, en un primer momento el cuerpo técnico y los jugadores recibieron instrucciones de no hablarle de fútbol, para que pudiera descansar y alejarse de la presión del trabajo.

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Alrededor de una semana y media después del incidente, Kompany volvió por primera vez a la sede del club, y este lunes pasó a la siguiente fase al aparecer sobre el césped y dirigir el entrenamiento. Kompany ofrecerá una rueda de prensa el jueves de cara al partido del viernes ante el Colonia, correspondiente a la décima jornada de la Bundesliga, en el que volverá a estar en la banda.

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