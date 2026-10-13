Un registro sin precedentes: el Inter escribe una página negra en su historia europea

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... ¡Y una hazaña nunca antes lograda por un equipo belga ante los italianos!

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El Inter de Milán firmó un registro negativo sin precedentes en su historia europea, tras caer 4-3 ante el Club Brujas belga en el estadio San Siro, el martes, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Según la cadena Opta, "el Inter perdió su cuarto partido consecutivo en la Copa de Europa/Champions League por primera vez en su historia".

Todo comenzó con dos derrotas ante el Bodo/Glimt en las eliminatorias de la temporada pasada, antes de iniciar su camino esta campaña con una derrota frente al Real Madrid y de caer después ante el Club Brujas.

Cifra histórica del Club Brujas en San Siro

En el lado opuesto, el Club Brujas se convirtió en el primer equipo belga en marcar 4 goles a un rival italiano en la Copa de Europa/Champions League.

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El Inter cayó al puesto 28 en la tabla de la fase de liga, compuesta por 36 equipos, mientras que el Club Brujas ascendió al puesto 18, al sumar sus tres primeros puntos en la competición continental esta temporada, después de dar una de las mayores sorpresas del curso.

Y pese a que el Inter generó muchas ocasiones ofensivas durante todo el partido, la fragilidad de su defensa y la reiteración de los errores individuales le dieron al Club Brujas la oportunidad de dar la vuelta al marcador y lograr una victoria histórica en el estadio de San Siro.