¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Anuncios
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
Traducido por

Un registro sin precedentes: el Inter escribe una página negra en su historia europea

Sigue a GOAL en Google

... ¡Y una hazaña nunca antes lograda por un equipo belga ante los italianos!

Anuncios

El Inter de Milán firmó un registro negativo sin precedentes en su historia europea, tras caer 4-3 ante el Club Brujas belga en el estadio San Siro, el martes, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Según la cadena Opta, "el Inter perdió su cuarto partido consecutivo en la Copa de Europa/Champions League por primera vez en su historia".

Todo comenzó con dos derrotas ante el Bodo/Glimt en las eliminatorias de la temporada pasada, antes de iniciar su camino esta campaña con una derrota frente al Real Madrid y de caer después ante el Club Brujas.

Cifra histórica del Club Brujas en San Siro

En el lado opuesto, el Club Brujas se convirtió en el primer equipo belga en marcar 4 goles a un rival italiano en la Copa de Europa/Champions League.

Anuncios
Anuncios

El Inter cayó al puesto 28 en la tabla de la fase de liga, compuesta por 36 equipos, mientras que el Club Brujas ascendió al puesto 18, al sumar sus tres primeros puntos en la competición continental esta temporada, después de dar una de las mayores sorpresas del curso.

Próximos partidos
BOL

BOL

Serie A

17 oct 2026

INT

INT

CLB

CLB

Copa

17 oct 2026

LOK

LOK

Y pese a que el Inter generó muchas ocasiones ofensivas durante todo el partido, la fragilidad de su defensa y la reiteración de los errores individuales le dieron al Club Brujas la oportunidad de dar la vuelta al marcador y lograr una victoria histórica en el estadio de San Siro.

Lee también: Arteta sobre la sorpresa de Messi para la estrella del Arsenal: los ojos del mejor jugador de la historia ven mejor que los de todos