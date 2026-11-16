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Alemania firmó uno de sus partidos más contundentes en la Liga de Naciones tras resolver su duelo ante Países Bajos con una manita en la quinta jornada de la fase de grupos, este lunes. El resultado fue un mazazo para los neerlandeses, que llegaron al encuentro con mucha confianza tras unas actuaciones ofensivas notables, pero la selección alemana impuso su ritmo y convirtió sus ocasiones en goles sin piedad.

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La manita no fue solo un resultado abultado, sino un dato excepcional en la historia de Países Bajos en competiciones oficiales. La última vez que la selección neerlandesa encajó cinco goles en un partido oficial fue el 16 de julio de 1952 ante Brasil (B), en la ronda preliminar de clasificación para los Juegos Olímpicos, según las estadísticas de StatsFoot.

Según la misma fuente, Países Bajos ya había recibido otros cinco goles, aunque en un amistoso ante Bélgica disputado el 4 de septiembre de 1999.

Se trata de la derrota «oficial» más abultada en la historia de la selección neerlandesa. El combinado neerlandés sufrió una derrota más dura el 21 de octubre de 1959, cuando cayó por 7-0 también ante Alemania, en un partido amistoso.

La derrota deja además una llamativa paradoja histórica: en solo tres días, Países Bajos pasó de golear 7-0 a Grecia a caer por 5-0 ante Alemania. El estadístico español Alexis, conocido como «Mister Chip», señaló que la selección turca vivió un escenario similar en el Mundial de 1954, cuando venció 7-0 a Corea del Sur y, apenas tres días después, perdió 7-2 contra Alemania. Curiosamente, la propia Países Bajos ya había vivido un vaivén parecido ante Alemania en octubre de 1959, cuando derrotó 9-1 a Bélgica antes de caer 7-0 frente a los alemanes, aunque entonces entre ambos partidos transcurrieron 17 días.

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Alemania supo aprovechar los espacios a la espalda de la defensa neerlandesa, sobre todo en los momentos en que Países Bajos subía la intensidad de su presión ofensiva. El conjunto alemán se mostró más ordenado en las transiciones rápidas, con una clara capacidad para transformar la posesión y la provocación en balones peligrosos dentro del área.

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Pese a contar con una delantera potente, Países Bajos dejó al descubierto la fragilidad de su equilibrio defensivo ante un rival rápido y organizado. El equipo neerlandés, que llevaba ventaja en la generación de ocasiones, vio cómo cada error en las coberturas o cada retraso en el repliegue defensivo recibía un castigo inmediato.

Con este resultado, Alemania se aseguró el liderato del Grupo 2 de la Liga A con 11 puntos, por delante de Países Bajos gracias al enfrentamiento directo, ya que los neerlandeses se quedaron también con 11 puntos. Ambas selecciones se clasifican juntas para los cuartos de final. Grecia sumó 11 puntos tras vencer 1-0 a Serbia, pero terminó la fase de grupos en tercera posición, mientras que Serbia cerró la clasificación sin puntos, lo que confirma su descenso directo a la Liga B.

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