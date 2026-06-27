Mustafa Shubair, portero de Egipto, celebró el empate ante Irán y la clasificación a dieciseisavos del Mundial 2026.
Egipto igualó 1-1 ante Irán en la última jornada y terminó segundo del grupo con cinco puntos, los mismos que Bélgica, líder por diferencia de goles.
En dieciseisavos se medirá a Australia, segunda del Grupo D.
Shubair declaró a beIN Sports: «Alabado sea Dios, ha sido un partido muy difícil contra Irán. Dedico la parada del penalti a mi padre, Ahmed Shubair, y a mi madre».
Shubair detuvo un penalti lanzado por Mehdi Taremi, repitiendo la hazaña de Essam El-Hadary en 2018.
Añadió: «Los últimos minutos fueron duros; no conocíamos los otros resultados ni esperábamos el segundo puesto, pero lo que Dios quiso fue lo mejor».
«Hicimos un gran esfuerzo y, gracias a Dios, Él nos ayudó pese a las lesiones».
Concluyó: «Analizaremos a Australia, su presencia aquí demuestra su nivel, y desde mañana empezaremos a prepararnos para afrontarla de la mejor manera».