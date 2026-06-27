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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Un regalo especial y un mensaje decisivo... Mostafa Shubair se sincera tras la clasificación

Egipto vs Irán
Egipto
Irán
World Cup
Australia vs Egipto
Australia
M. Shobeir
Egipto
Irán
EE. UU.
Australia

El héroe del penalti desvela el secreto de la clasificación de Egipto

Mustafa Shubair, portero de Egipto, celebró el empate ante Irán y la clasificación a dieciseisavos del Mundial 2026.

Egipto igualó 1-1 ante Irán en la última jornada y terminó segundo del grupo con cinco puntos, los mismos que Bélgica, líder por diferencia de goles.

En dieciseisavos se medirá a Australia, segunda del Grupo D.

Shubair declaró a beIN Sports: «Alabado sea Dios, ha sido un partido muy difícil contra Irán. Dedico la parada del penalti a mi padre, Ahmed Shubair, y a mi madre».

Shubair detuvo un penalti lanzado por Mehdi Taremi, repitiendo la hazaña de Essam El-Hadary en 2018.

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Australia
AUS
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Egipto
EGY

Añadió: «Los últimos minutos fueron duros; no conocíamos los otros resultados ni esperábamos el segundo puesto, pero lo que Dios quiso fue lo mejor».

«Hicimos un gran esfuerzo y, gracias a Dios, Él nos ayudó pese a las lesiones».

Concluyó: «Analizaremos a Australia, su presencia aquí demuestra su nivel, y desde mañana empezaremos a prepararnos para afrontarla de la mejor manera».

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