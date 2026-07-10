Un regalo envenenado: Henry advierte a Zidane sobre suceder a Deschamps

Al seleccionador Didier Deschamps solo le quedan dos partidos al frente de la selección francesa.

Tras avanzar a semifinales del Mundial al vencer 2-0 a Marruecos, dirigirá en la semifinal contra el ganador de España o Bélgica y, después, en la final o el partido por el tercer puesto.

Después, Deschamps cerrará su etapa, iniciada en 2012, y entregará el testigo a su excompañero en la Juventus y la selección, Zinedine Zidane.

Aunque aún no hay anuncio oficial, Zidane sigue siendo el principal candidato para suceder a Deschamps al frente de los Bleus.

Sin embargo, la tarea no será fácil: la leyenda Thierry Henry advierte que suceder a Deschamps es un gran reto y podría ser un «regalo envenenado».

La web «Foot Mercato» recogió sus palabras en una entrevista con FOX Sports: «Nos costará reemplazar a Deschamps».

Y añadió: «A menudo hemos oído que Deschamps tiene suerte. No tiene nada que ver con la suerte en absoluto. La recompensa viene de arriesgarse».

Y añadió: «Deschamps se ha arriesgado mucho, pero siempre han sido riesgos calculados, porque está muy lejos de ser una persona ingenua. Creedme, tiene una gran mente».

Además, recordó que Deschamps fue «el primero en casi todos los logros de Francia», un mensaje claro a Zidane sobre la magnitud de la responsabilidad que le espera.