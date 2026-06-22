Un regalo del cielo para los Faraones... ¿Afectará la crisis entre la Guardia Revolucionaria y Estados Unidos a la selección de Irán?

Las tensiones entre Teherán y Washington aumentan tras la denuncia de EE. UU. de que la delegación iraní intentó introducir a un presunto miembro de la Guardia Revolucionaria en el país durante el Mundial.

Irán lo niega y tilda la acusación de «repugnante y discriminatoria».

Según ESPN, funcionarios estadounidenses afirmaron que la delegación iraní intentó introducir a un sospechoso en Los Ángeles, lo que provocó la denegación de visados para varios miembros.

Mientras tanto, Egipto se prepara para enfrentarse a Irán en la tercera jornada del grupo 7 del Mundial 2026.

Egipto lidera el grupo tras vencer 3-1 a Nueva Zelanda y empatar con Bélgica.

Irán, por su parte, llega tras empatar con Bélgica y aún aspira a avanzar.

La Federación Iraní de Fútbol lo niega y asegura que estas trabas complican los preparativos y los planes de viaje del equipo.

El escrito aseguraba que esas «restricciones arbitrarias» complican la logística de su participación y recordaba que el equipo, ahora en México, ya ha sufrido retrasos en sus traslados a territorio estadounidense.

La disputa se da en un momento delicado, marcado por el aumento de las tensiones políticas entre Teherán y Washington, lo que ensombrece el aspecto deportivo.