Un regalo africano: el tropiezo de Portugal da a Marruecos un histórico hito sin precedentes

Marruecos asciende al sexto lugar de la FIFA tras el empate 1-1 de Portugal frente a la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial 2026.

El empate ante la República Democrática del Congo costó a Portugal puntos clave y la hizo caer al séptimo lugar, mientras Marruecos subía al sexto de forma temporal.

Marruecos suma 1755,62 puntos, apenas 0,53 más que los 1755,09 de Portugal.

Portugal llegó al torneo como quinta del mundo, pero su tropiezo ante un rival peor clasificado le costó 12,76 puntos y dos puestos, mientras Brasil subió al quinto lugar.

Marruecos llegó al torneo en el séptimo lugar, su mejor marca histórica.

El sexto lugar provisional confirma el crecimiento iniciado tras las semifinales del Mundial 2022 y el título de la Copa Africana de Naciones 2025, a la espera de la resolución del TAS.

Sin embargo, el sexto puesto aún no es oficial: la FIFA solo lo confirmará el 20 de julio, tras la final del Mundial.

Marruecos comenzó el torneo con un valioso empate 1-1 ante Brasil en la primera jornada.

Ismael Saibari adelantó a los Leones del Atlas, y Vinícius Júnior empató para Brasil en un encuentro muy elogiado por la prensa internacional.

El viernes se medirá a Escocia y el 24 de junio a Haití para cerrar la fase de grupos.

Ganar los dos próximos encuentros podría permitir al equipo dirigido por Mohamed Wahbi mantener o incluso mejorar su posición.

Además, Marruecos se mantiene como el mejor equipo africano.