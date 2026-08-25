Un refuerzo de peso: Rooney señala el fichaje africano que cambiará la cara del United

La leyenda del Manchester United Wayne Rooney señaló un fichaje africano que, desde su punto de vista, le daría al Manchester United un gran refuerzo en el centro del campo, deseando cerrarlo antes del cierre del mercado de fichajes de verano en curso, sobre todo tras el tropiezo del equipo en el inicio de su andadura en la Premier League.

El equipo del entrenador Michael Carrick comenzó la Premier League con una derrota por 2-0 ante el Hull City, ascendido esta temporada a la competición, con una actuación negativa por parte de todos los jugadores, lo que provocó el malestar de los analistas y de los aficionados del Manchester United.

Rooney se refiere a Carlos Baleba, centrocampista del Brighton, al que defendió con firmeza, rechazando las críticas que consideraban que el centrocampista camerunés había bajado su rendimiento o "desaparecido" tras el frustrado traspaso a Old Trafford la temporada pasada.

Se espera que Baleba se una al United procedente del Brighton, en un fichaje cuyo valor podría alcanzar los 70 millones de libras esterlinas, para convertirse en el tercer refuerzo del club en el centro del campo este verano, después de Youri Tielemans y Andrey Santos.

Tielemans y Santos disputaron el sábado su primer partido con el United, en el que participaron como titulares en la derrota ante el Hull City.

Rooney, máximo goleador histórico del United, dijo en el podcast "Stick to United with Wayne Rooney": "Me gusta mucho, y creo que es un fichaje muy bueno. Necesitamos otro centrocampista que tenga cierta fortaleza física, aunque no sea alto".

Y añadió: "Cubre los espacios del campo de manera excelente, juega con fuerza, recupera el balón, y esas son cualidades que necesitamos. Un jugador muy bueno que mejorará mucho al equipo", según recogió la cadena Sky Sports.

Rooney prosiguió hablando sobre cómo sería la competencia en el centro del campo en caso de la llegada de Baleba, junto a Tielemans, Santos y Kobbie Mainoo: "Será interesante, pero así es como debe ser la situación; competencia por los puestos. Si no juegas bien, no participarás".

El Manchester United ya había mostrado interés en incorporar a Baleba, de 22 años, la temporada pasada, pero el Brighton pidió, según informes, 100 millones de libras esterlinas para desprenderse de él.

El centrocampista camerunés disputó posteriormente una temporada modesta, ya que solo fue titular en 23 partidos de la Premier League y no marcó ningún gol, en medio de comentarios sobre el declive de su influencia con el Brighton.

Pero Rooney lo defendió diciendo: "No creo que haya desaparecido. La oportunidad de jugar en el Manchester United no se repite mucho, y no sabes qué efecto puede dejar el hecho de que eso no ocurra. No hay duda de sus capacidades, y lo veo como un jugador de máximo nivel".

El Manchester United se centró en reconstruir su centro del campo durante el mercado de fichajes de verano, tras la salida de Casemiro y la grave lesión de rodilla que sufrió Manuel Ugarte.

Tielemans y Santos habían llegado el mes pasado procedentes del Aston Villa y del Chelsea por 85 millones de libras esterlinas.

Lee también: Vídeo: resuelto el asunto de la retirada internacional: Trezeguet libera a la dupla de Egipto de la carga de Salah