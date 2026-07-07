Un recuerdo inolvidable: el árbitro que pitó la histórica clasificación de Marruecos dirigirá el partido contra Francia

La FIFA ha designado al árbitro argentino Facundo Tello para el Francia-Marruecos de cuartos de final del Mundial 2026, que se jugará el jueves por la tarde.

Tello encabezará un equipo arbitral íntegramente argentino: Juan Pablo Bellati y Gabriel Shadi como asistentes, Darío Herrera como cuarto árbitro y Cristian Navarro en el VAR.

El árbitro argentino, de 44 años, cuenta con experiencia mundialista: ya dirigió el histórico Marruecos-Portugal en cuartos de final de Catar 2022, que ganaron los Leones del Atlas 1-0.

Será su tercer partido en este Mundial, tras Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina en la fase de grupos, y el de Corea del Sur ante Sudáfrica (0-1). Así, el duelo del jueves será su primera experiencia en la fase eliminatoria de esta edición.