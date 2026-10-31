Un récord histórico en juego: Mbappé va a por su víctima número 24 en LaLiga

Vivió Kylian Mbappé una noche de Clásico excepcional, tras liderar al Real Madrid hacia la victoria sobre el Barcelona en el Camp Nou con dos goles, sumando así dos nuevos tantos a su registro frente al conjunto catalán.

Con este doblete, la estrella francesa elevó su cuenta a 14 goles en la portería del Barcelona a lo largo de su carrera profesional, y además alcanzó la barrera de los 100 goles con la camiseta del Real Madrid, un hito logrado al inicio de su tercera temporada con el conjunto blanco.

Pero Mbappé no tiene intención de detenerse aquí, pues ha marcado 14 goles en la presente temporada, 11 de ellos en LaLiga, para seguir compitiendo por los premios de máximo goleador de la liga española y de la Bota de Oro europea.

Y antes del duelo contra el Racing, a la estrella francesa le aguarda un nuevo reto que consiste en mantener su registro perfecto frente a todos los equipos a los que se ha enfrentado en la liga española.

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Según el diario español As, Mbappé ha marcado 67 goles con la camiseta del Real Madrid en 75 partidos de LaLiga, se ha enfrentado a 23 equipos en la competición y ha logrado marcar en la portería de todos sus rivales sin excepción.

El delantero francés no falló a la hora de hacer temblar las redes en la tercera jornada ante el Málaga, que fue el primero de los tres equipos recién ascendidos a los que se enfrentó el Real Madrid, y después marcó en la sexta jornada ante el Elche, haciendo así temblar las redes del único equipo frente al que hasta ese momento se le había resistido marcar.

Y ahora se prepara para enfrentarse al Racing, que será el equipo distinto número 24 al que se mide en LaLiga, antes de verse las caras con el Deportivo justo después y antes de las fiestas de Navidad.

Mbappé necesita marcar ante ambos equipos para mantener su registro completo de hacer temblar las redes de todos sus rivales en la competición.

La Real Sociedad encabeza la lista de los equipos favoritos de Mbappé, tras marcarle siete goles en 4 partidos.

El Barcelona ocupa el siguiente puesto con 6 goles en 4 partidos de Clásico y, además del doblete que marcó el domingo, anotó un gol en la victoria del Real Madrid por 2-1 la temporada pasada en el estadio Santiago Bernabéu, y también marcó un triplete en la portería del conjunto catalán hace dos temporadas en el estadio de Montjuïc.

El Villarreal y el Sevilla han recibido 5 goles cada uno de la estrella francesa y, por el contrario, Mbappé solo ha marcado un gol en la portería del Málaga, el Elche y el Real Mallorca. El Mallorca ha sido el más complicado para él, ya que no ha podido marcar más de un gol en 4 enfrentamientos.

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Racha goleadora

Mbappé regresó del último parón internacional en un estado técnico y goleador destacado, tras marcar 6 goles y dar una asistencia en los últimos 5 partidos del Real Madrid.

Uno de sus disparos se estrelló en el poste en el duelo ante el Villarreal, nada más regresar del parón, pero después no dejó de hacer temblar las redes.

Marcó un gol ante la Roma, luego firmó un doblete en la portería del Sevilla, donde su primer gol en aquel partido se considera el mejor que ha marcado con la camiseta del Real Madrid hasta ahora, antes de anotar un gol y dar una asistencia ante el Leipzig, para después volver a marcar un nuevo doblete con el que lideró al conjunto blanco hacia la victoria en el Clásico.

Mbappé logró marcar el primer gol del partido en 4 ocasiones, ante la Real Sociedad, el Inter de Milán, el Rayo Vallecano y el Barcelona, y también marcó el primer gol del Real Madrid ante la Roma, tras lograr el empate después de que De Ron adelantara al equipo rival.

Según estas cifras, el Real Madrid habría perdido 7 puntos en LaLiga y 4 puntos en la Liga de Campeones de no ser por los goles de la estrella francesa.

Estas cifras reflejan la enorme confianza que el técnico portugués José Mourinho deposita en Mbappé, que es el jugador con más participación bajo su dirección, tras haber disputado 1.161 minutos.

El delantero francés ha sido titular en todos los partidos y el entrenador solo lo ha sustituido 3 veces, por lo que se ha ausentado de apenas 9 minutos.

Mbappé espera el domingo aprovechar la ocasión para prolongar su registro perfecto y mantener su superioridad frente a los 24 equipos a los que se enfrenta en LaLiga sin excepción.