Un récord especial: Manuel Neuer hace historia en el Bayern de Múnich

Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Manuel Neuer se ha convertido, con su participación ante el FSV Mainz 05, en el jugador de mayor edad que ha disputado un partido de la Bundesliga con el Bayern de Múnich.

Con 40 años y 225 días, Neuer superó el récord que ostentaba Bernd Dreher (40 años y 198 días). Dreher jugó en el club muniqués, con una interrupción, entre 1996 y 2008, y ejercía entonces de segundo o tercer portero. En total, el hoy sexagenario disputó apenas 15 partidos oficiales con el Bayern de Múnich.

En la clasificación de todos los clubes, Neuer asciende al séptimo puesto con su participación ante el Mainz. En la Bundesliga, solo le superan Mirko Votava (Werder Bremen), Edin Dzeko (FC Schalke 04), Claudio Pizarro (Werder Bremen), Toni Schumacher (Borussia Dortmund), Uli Stein (Arminia Bielefeld) y el plusmarquista Klaus Fichtel (FC Schalke 04). Fichtel disputó su último partido en 1988, con 43 años y 184 días.

El contrato de Neuer con el Bayern de Múnich termina al final de la temporada y todo apunta a que entonces pondrá fin también a su carrera. Si juega en la última jornada de la Bundesliga, pasaría a la historia de la competición como el sexto jugador de mayor edad, siempre que Dzeko, también en activo y situado justo por delante de él, siga sumando partidos hasta entonces.

Anuncios Anuncios

Manuel Neuer estuvo ausente recientemente del Bayern de Múnich por una lesión en el pie

En los últimos meses, Neuer había lidiado con diversos problemas de salud. El más reciente, una lesión en el pie, le dejó fuera de juego. Tras perderse tres partidos, reapareció el martes en la victoria por 2-0 ante el Atlético de Madrid.

Próximos partidos FCB Bundesliga 14:30 KOE

Ante el Mainz, Neuer disputa su noveno partido de esta temporada. En los otros siete encuentros oficiales le sustituyó Jonas Urbig. El guardameta de 23 años está considerado su sucesor designado, tanto en el Bayern de Múnich como, probablemente, en la selección alemana. De esta última, Neuer se había retirado por segunda vez tras el bochornoso Mundial del verano.