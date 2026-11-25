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El Besiktas vivió un viaje aterrador a Georgia para su duelo de la Liga Europa ante el Hapoel Beer-Sheva después de que varios rayos alcanzaran su avión durante el vuelo. La aeronave no pudo aterrizar en Batumi por el mal tiempo y fue desviada al aeropuerto de Rize-Artvin, en Turquía. La plantilla tendrá que completar por carretera el último tramo del trayecto.

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Varios rayos alcanzan el avión del equipo

El avión privado del Besiktas salió del aeropuerto Sabiha Gokcen de Estambul hacia el mediodía, pero dio vueltas en el espacio aéreo georgiano antes de ser desviado al comprobarse que las condiciones en Batumi no permitían aterrizar. Según informó Haber 7, responsables del club explicaron a TRT Spor que varios rayos alcanzaron el avión y que la plantilla sufrió fuertes turbulencias.

Tras aterrizar en Rize, los responsables declararon: «Ha sido el vuelo más tenso de nuestras vidas». Los movimientos de la aeronave en el aire se viralizaron rápidamente en las redes sociales, con unas 3.000 personas siguiendo el vuelo en directo.

La plantilla completará el viaje por carretera

El Besiktas confirmó el desvío en un comunicado publicado en las redes sociales: «El avión en el que viajaba nuestra plantilla a Batumi, en Georgia, para el partido de la Liga Europa de la UEFA contra el Hapoel Beer-Sheva ha aterrizado en Rize debido a las condiciones meteorológicas adversas en Batumi. Nuestra plantilla viajará a Batumi por carretera».

El contratiempo también obligó al club a cancelar la rueda de prensa previa al partido de Vincenzo Italiano, prevista en Batumi para la víspera del encuentro, ya que la plantilla debía desplazarse por carretera desde Rize.

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El equipo de Italiano, sin la ventaja de jugar en casa

El encuentro es un partido en casa para el Besiktas, pero se disputa en Georgia porque los clubes israelíes no pueden jugar partidos en Turquía. La UEFA ha trasladado habitualmente encuentros de este tipo a sedes neutrales por motivos de seguridad y tensiones diplomáticas. Así, el Besiktas se ha quedado sin la ventaja de jugar en el estadio Tupras y, en su lugar, ha tenido que viajar a Batumi, en la costa del mar Negro.

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El equipo de Italiano afronta el partido impulsado por el buen momento de Dusan Vlahovic, que marcó dos goles ante el Konyaspor y suma cinco tantos en tres partidos.

El Besiktas se centra en el jueves

El Besiktas se enfrenta al Hapoel Beer-Sheva el jueves con la esperanza de que el caótico viaje no pase factura a los jugadores.

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Italiano confía en que su equipo deje atrás el susto y consiga una valiosa victoria en la Liga Europa.