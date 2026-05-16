Un prometedor jugador del Feyenoord podría dejar Países Bajos para irse a Alemania o Inglaterra

Jan Plug no falta de interés, según Voetbal International. Varios clubes extranjeros han contactado con el Feyenoord para preguntar por el defensa de 21 años.

Según Joost Blaauwhof, el Austria de Viena, el Watford, el Queens Park Rangers y el campeón danés Aarhus GF han mostrado interés.

También equipos de la 2. Bundesliga preguntaron si el zurdo aceptaría un traspaso», añade el periodista.

Sin embargo, el jugador no desea marcharse del Feyenoord y, tras seis meses cedido en el FC Dordrecht, valoraría una nueva cesión para seguir creciendo.

Esta vez Feyenoord podría cederlo en la VriendenLoterij Eredivisie: Excelsior es la opción más lógica, aunque también lo siguen equipos de la zona media de la tabla.

El zaguero, que ha jugado nueve partidos oficiales con el primer equipo, sigue soñando con triunfar en De Kuip.

Con el Dordrecht jugó catorce encuentros. Dirk Kuijt, entrenador de los Schapekoppen y tío del jugador, ya le dirigió en esa etapa.