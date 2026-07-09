«Un programa alimenticio aterrador»... Advertencia para Inglaterra: «Haaland quiere devoraros en el desayuno hasta el último bocado»

Un artículo periodístico publicado este jueves ha lanzado una advertencia a los jugadores de Inglaterra antes de su enfrentamiento contra Noruega, previsto para el próximo sábado, en los cuartos de final del Mundial.

El diario «The Sun» advierte: «Cuidado, selección de las Tres Leones, la máquina goleadora vikinga Erling Haaland quiere devoraros».

Inglaterra debe frenarlo si quiere ganar, pues el noruego, de 25 años, ha marcado en todos los partidos del torneo, incluidos los dos que eliminaron a Brasil.

Pesa 192 libras, mide 6 pies y 5 pulgadas y ha marcado 62 goles en 54 partidos internacionales, promedio superior al de Harry Kane con Inglaterra.

Sigue una rutina diaria rigurosa

Si crees que esto lo hace único, te equivocas: el jugador del Manchester City se ha forjado con una rutina diaria estricta que nadie iguala.

Ingiere 6.000 calorías diarias —el doble de lo recomendado—, con una dieta rica en vísceras como hígado, corazón y riñones.

Además, hace mil abdominales diarios, se baña en hielo, usa la sauna y protege su sueño.

«Hay que ser deportista las 24 horas del día, todos los días de la semana; no se limita solo a las dos horas del partido», afirmó Haaland en su canal de YouTube.

Isabel Högseng Johansen, su novia, le llenó la maleta de tapones para los oídos de repuesto para el Mundial, pues se toma el sueño muy en serio.

«Creo que dormir es lo más importante del mundo», afirma.

El jugador, que cobra 385 000 libras esterlinas a la semana, evita usar el móvil u otros dispositivos dos horas antes de dormir.

Al dormir usa gafas que bloquean la luz azul artificial.

Además, respira por la nariz y se coloca una tira adhesiva en los labios para mantener la boca cerrada.

Al despertar busca la luz natural para sincronizar su reloj biológico.

Al despertar, se expone a la luz solar para sincronizar su reloj biológico: «Lo primero que hago es tomar un poco de sol; es bueno para el ritmo circadiano».

Después se prepara un café con leche cruda: «El café es un superalimento si se prepara bien y se toma en el momento adecuado; la leche también lo es, buena para el estómago y la piel».

Desayuna miel cruda, huevos y pan recién hecho, y luego sale a caminar temprano.

Y añade: «Hay que empezar temprano, con la luz del día y el aire puro... Es mejor salir a dar un pequeño paseo; creo que es un hábito muy beneficioso».

Además, un fisioterapeuta le estira las largas extremidades para que mantenga agilidad en el campo.

El noruego añade: «Tengo buena flexibilidad natural en muslos y caderas, y es clave mantenerla para poder marcar goles».

Antes de entrenar se calienta bien: sus compañeros cuentan que hace 300 flexiones y 1 000 abdominales al día.

El levantamiento de pesas, el remo y las carreras —tanto de velocidad como de fondo— le permiten ganar resistencia y moldear su imponente físico.

¿Se siente Haland cansado?

Haaland lo tiene claro: «A veces estoy cansado, pero le digo a mi cuerpo que no. Es mental».

Su padre, Alfie, que jugó con Noruega en el Mundial de 1994, recuerda que el chico entrenaba ocho horas el sábado y ocho el domingo sin que nadie lo presionara.

Para no sobrecargar los músculos, se relaja con baños de hielo, sauna o crioterapia casi a diario.

«Intento hacer ambas cosas casi todos los días, al menos cinco veces a la semana», revela.

Tras quemar tantas calorías en el campo o el gimnasio, come todo lo que puede.

«Lo más importante es elegir alimentos de alta calidad y, si es posible, locales», afirma Haaland. «La gente dice que la carne es mala, pero ¿qué tipo de carne? ¿La de McDonald’s o la de una vaca local que come hierba? Yo como el corazón y el hígado».

Además, busca proveedores que traten bien a los animales, pues considera que eso mejora la calidad de la carne.

Sus favoritos son los filetes tomahawk, cortados con hueso de la costilla delantera, la lasaña de su padre y el kebab.

Tras acabar la Premier, viajó a España para jugar al golf con su hermano Astor y un amigo.

Durante el Mundial de 2026, Haaland compró ropa de estilo americano, incluidas unas botas de vaquero.