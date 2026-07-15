Un precio desorbitado... El Atlético de Madrid impone al Barcelona las condiciones del traspaso de Álvarez

Según un reportaje de la prensa española, el Atlético de Madrid pide 120 millones de euros y al centrocampista Marc Bernal para dejar salir a Julián Álvarez al Barcelona este verano.

Según David Bernabéu, de «Sport», el Atlético pide 120 millones de euros más el centrocampista Marc Bernal.

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Bernabéu añadió que esta petición se formalizó en las últimas conversaciones, pero la directiva del Barcelona se negó a incluir a Bernal, pues lo considera pieza clave de su proyecto.

Álvarez quiere fichar por el Barcelona, pero el Atlético solo le dejará salir por una oferta muy generosa.

El “bailarín del tango” se prepara para un partido decisivo contra Inglaterra este miércoles en las semifinales del Mundial 2026, tras marcar un golazo en la prórroga frente a Suiza (3-1) en cuartos.