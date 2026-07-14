Un precio astronómico sin precedentes para las entradas de la final del Mundial

Las entradas para la final del Mundial 2026, el domingo en el estadio MetLife de Nueva York, alcanzan precios récord.

Según «L'Équipe», la FIFA fijó cuatro categorías: 11 000, 5 500, 3 600 y 800 dólares.

En las últimas semanas se han triplicado, según ABC News, hasta llegar a los 32 970 dólares por la entrada más cara.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lo justificó alegando que Estados Unidos tiene «uno de los mercados de entretenimiento más desarrollados del mundo».

En la web oficial de reventa, supervisada por la FIFA y que cobra un 15 % de comisión, aparecieron entradas exclusivas a dos millones de dólares, sin confirmarse si se vendieron.

Ante tal cifra, Infantino bromeó: «Si alguien paga dos millones de dólares por una entrada, yo le invitaré a salchichas y un refresco».

Según SeatPick, la entrada más barata para la final cuesta 4.451 euros, y la más cara, 188.803 euros.