Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Un portero paraguayo revela detalles de la agresión a Mbappé

O. Gill
K. Mbappe
Francia
Paraguay
World Cup
Paraguay
Francia

Gran tensión

Orlando Gil, portero de Paraguay, respondió a las críticas sobre el estilo de juego de su país tras un altercado con la estrella francesa Kylian Mbappé al final del partido de octavos de final del Mundial 2026.

El portero golpeó con el balón al delantero francés tras ignorar este su intento de darle la mano al final del partido.

Gil fue elegido mejor jugador del partido, que Mbappé decidió a favor de Francia con un penalti.

Según el diario español «AS», todo empezó cuando Gil ofreció la mano a Mbappé al final del partido; el delantero lo ignoró, así que el portero le lanzó el balón a la espalda, gesto que la estrella del Real Madrid también pasó por alto mientras celebraba la victoria.

El portero reconoció: «Le tendí la mano, pero no me hizo caso; me enfadé, pero luego me tranquilicé. Quiero felicitarle porque han hecho un gran torneo y son candidatos al título».

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Sobre las críticas al estilo de Paraguay bajo Gustavo Álvaro, Gil añadió: «Así es el fútbol, y si no están acostumbrados, ¿qué podemos hacer? Paraguay es así: una selección dura y fuerte físicamente que quiere imponer su presencia en el campo. Si pasa el balón, el jugador no pasa, y creo que el equipo hizo un buen partido».

Gil, de 26 años, reforzó su condición de uno de los mejores porteros del torneo tras su gran actuación en la tanda de penaltis ante Alemania y sus múltiples paradas ante Francia.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google