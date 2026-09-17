"A mí en realidad me da completamente igual si lo filtráis antes, si sale antes", dijo Klopp sobre las numerosas revelaciones previas de sus convocatorias y subrayó: "Pero me parece un poco pobre ganarse la vida sacando este tipo de cosas antes de tiempo."

Un claro dardo contra los medios y los periodistas que en los últimos días habían desvelado a varios jugadores de su primera lista. Sobre todo, ese momento tan especial en la carrera de los futbolistas convocados por primera vez se ve devaluado por la caza de exclusivas. No hay que "hacer siempre todo tan grande", se quejó Klopp.

Ya en la rueda de prensa de su presentación, el técnico de 59 años había marcado límites inequívocos y pidió que todos los implicados debían aportar su parte al éxito. En ese sentido, Klopp también reclamó que dejaran completamente en paz a su familia y a su entorno privado. Ahora insistió en mantener ese trato también con sus jugadores para evitar ruidos externos molestos.

¿Por qué se disculpó Younes Ebnoutalib con Jürgen Klopp?

Además, Klopp también se refirió al debutante Younes Ebnoutalib, que había hecho pública él mismo su convocatoria en un clip publicado en las redes sociales. Que el delantero del Eintracht Frankfurt, al que preguntaron por su llamada mientras estaba de compras, no guardara silencio no supuso ningún problema para Klopp. "Les fastidió la sopa a todos los filtradores. Me envió el vídeo y se disculpó conmigo", dijo.

Klopp le explicó entonces a Ebnoutalib que no debía "preocuparse". "Vi a un chico que estaba inmensamente feliz. Me gustaría que todos conserváramos ese entusiasmo", afirmó, antes de destacar las cualidades del goleador: "Ha vuelto después de una lesión grave. La decisión a su favor se tomó relativamente rápido en el cuerpo técnico. La primera parte contra Union (tres goles, nota de la redacción) fue super. Es un gran talento aunque ya tenga 23 años. Ya lo ha visto todo."