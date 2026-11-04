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El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha elogiado la aportación de la joven promesa Shea Lacey tras una remontada espectacular en la segunda parte ante la Roma. El equipo parecía abocado a otra derrota dolorosa, pero un reajuste táctico y la chispa que llegó desde el banquillo transformaron el ambiente en Old Trafford.

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Una remontada asombrosa deja atónita a la Roma

El Manchester United se encaminaba hacia su cuarta derrota consecutiva después de un inicio desastroso que lo dejó dos goles por detrás en apenas 17 minutos. Matias Soule abrió el marcador y Donyell Malen transformó un penalti para silenciar Old Trafford.

Bruno Fernandes impulsó la reacción en la segunda parte al marcar un penalti que tuvo que repetir y abrió la puerta a poner fin a una racha de nueve partidos sin ganar. Después, Matheus Cunha aprovechó un error de Leonardo Balerdi para empatar y marcó el gol de la victoria con un potente remate al primer palo.

La jugada decisiva nació de las botas de Lacey, de 19 años. El canterano sustituyó a Amad Diallo en el minuto 75 y dio la asistencia clave en apenas su décimo partido con el primer equipo.

Carrick, encantado con la «picardía» de Lacey

Carrick se mostró inmensamente orgulloso de su joven promesa y destacó tanto su creatividad como un trabajo defensivo sorprendentemente disciplinado que ayudó a asegurar la victoria.

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«Sin exagerar, estoy absolutamente encantado por Shea», dijo Carrick. «Le tenemos muchísimo cariño. Es un joven estupendo, tiene muchísimas ganas de hacerlo bien y posee una gran calidad. Así que no sorprende que se metiera hacia dentro y encontrara el pase. Tiene ese brillo en los ojos, juega con cierta picardía, si quieres llamarlo así, y siempre intenta sacarle partido.

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»Pero me alegró igual verlo defender como lateral derecho cuando lo necesitábamos. Para ser un futbolista completo, tienes que ser capaz de hacer eso. Así que me satisfizo tanto verlo cumplir en defensa como ver a los jóvenes aprovechar la oportunidad.

»Creo que su entrada al campo dio un impulso a todos. Fue fantástico verlo y esta noche aprovechó al máximo la oportunidad que tuvo».

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Cunha acapara los focos tras un ajuste táctico

Aunque Lacey aportó la chispa final, un ajuste en el descanso cambió por completo la dinámica del partido. Carrick situó a Cunha en el centro e intercambió su posición con Bryan Mbeumo. El brasileño brilló y, más tarde, desató la euforia en las gradas al completar su doblete.

«Matheus es capaz de hacer esas cosas, tiene esos momentos», explicó Carrick. «Lo pusimos por dentro e intercambiamos su posición con la de Bryan en el descanso para intentar situarlo en el centro del campo, darle al equipo una disposición algo diferente. Ahí encontró buenas posiciones».

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La noche de Cunha terminó antes de tiempo: una entrada imprudente le costó la segunda tarjeta amarilla en el tiempo añadido y dejó al United con diez jugadores. «Me decepciona cómo terminó, pero también demuestra cuánto le importa y cuánto está dispuesto a hacer. Cuando tiene esa mentalidad, se encuentra en ese estado de ánimo y juega así, eso es lo que queremos de él», concluyó Carrick.

Aprovechar el punto de inflexión sin Cunha

Esta dramática victoria alivia considerablemente la creciente presión sobre Carrick y pone fin a una racha desastrosa de resultados. El United espera que este triunfo tan trabajado suponga un verdadero punto de inflexión para revitalizar su temporada.

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Sin embargo, tendrá que afrontar sus próximos compromisos europeos sin el autor del gol de la victoria. Cunha cumplirá una sanción tras su tarjeta roja, lo que obligará a Carrick a buscar otras soluciones en ataque para mantener el impulso recién adquirido.