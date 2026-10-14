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Rodri, estrella del Barcelona, ha restado importancia en tono de broma a la última genialidad de Lamine Yamal en la Champions League y ha sugerido que la espectacular jugada del adolescente se debió más a la suerte que a una acción premeditada. El centrocampista español habló después de que el conjunto catalán lograra una contundente victoria por 4-1 a domicilio ante el Galatasaray y prolongara su inicio perfecto de campaña.

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Las estrellas del Barcelona mantienen los pies en el suelo

El equipo de Hansi Flick prolongó su marcha imparable en este inicio de temporada con una actuación dominante en Estambul, pero las conversaciones tras el partido giraron en torno a una jugada de talento individual. Lamine Yamal, la joya de la corona de La Masia, firmó un gesto técnico deslumbrante, un toque de rabona camuflado, para asistir a Anthony Gordon en el segundo gol del Barcelona. Mientras el mundo del fútbol contemplaba la jugada con asombro, Rodri se encargó de que su joven compañero no se viniera demasiado arriba y reveló la reacción, entre bromas, del vestuario a la asistencia.

«Le decíamos que le había salido un poco de rebote, que no sabemos si fue intencionado o no, que tuvo un poco de suerte», contó Rodri a Marca entre risas durante su entrevista. Pese a las bromas, el veterano centrocampista reconoció el enorme impacto que el jugador de 19 años sigue teniendo en los grandes escenarios. «Pero bueno, al final siempre lo digo: hay que buscarlo. Él siempre tiene esa intención de intentarlo y fabricó el segundo». Esa mezcla de exuberancia juvenil y liderazgo veterano ha ayudado al Barcelona a mantener su racha de victorias a las órdenes de Flick.

La victoria ante el Galatasaray mantiene el impulso del Barcelona, pero Rodri quiso acompañar la celebración con una dosis de realismo. El centrocampista subrayó que, aunque el marcador daba una impresión de comodidad, hubo momentos de vulnerabilidad que podrían haberles costado caros ante un rival más certero. Jugar en Turquía, en un ambiente como ese, es una dificultad bien conocida, y el internacional español consideró que al equipo le faltó control en algunas fases de la primera parte, pese a que terminó arrollando a su rival tras el descanso.

Rodri explicó que el equipo debe seguir centrado en sus objetivos a largo plazo y no quedarse solo con las jugadas individuales. «Estamos en un buen momento, llevamos diez de diez, ¿no? Pero bueno, siempre intentamos buscar la mejora. Creo que hay cosas muy positivas y otras que mejorar. Sabemos que, cuando vamos a Europa, hay ciertas cosas con las que tenemos que tener cuidado», señaló. Este enfoque analítico apunta a que la plantilla es plenamente consciente de las crecientes expectativas que rodean su lucha por la gloria europea esta temporada.

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Lecciones tácticas del ambiente de Estambul

Al centrocampista que ejerce de eje del equipo le preocupó especialmente cómo gestionó el Barcelona las transiciones defensivas durante el partido. La capacidad del Galatasaray para aprovechar la defensa adelantada del Barcelona y sus pérdidas ocasionales de balón fue una advertencia de cara a las pruebas más exigentes que sin duda le esperan en las eliminatorias. Rodri señaló que el primer gol que encajaron fue consecuencia directa de no haber sabido controlar el ritmo del partido, lo que permitió al conjunto local ganar confianza ante su ruidosa afición.

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«Por ejemplo, la primera que tuvieron entró. En ese sentido tenemos que mejorar y pudieron haber marcado el segundo. Así que toca aprender, quizá intentar atacar un poco más despacio, porque al final, si pierdes balones, te salen rápido a la contra», admitió Rodri. El capitán de la selección española quiere claramente que su equipo adopte un planteamiento más pausado cuando va por delante y evite los «diez minutos de locura» en los que perdió el control del ritmo del partido. Esa madurez será fundamental a medida que avance en la competición.

Y añadió: «Son partidos en los que hay que moderarse un poco más. Pero bueno, una vez más el equipo ha demostrado un carácter muy importante. En la segunda parte, cuando llegan los goles, obviamente puedes disfrutarlo un poco más. Sabemos que no siempre será así, que especialmente en la Champions League van a ser partidos muy complicados. Tenemos que estar preparados para todo tipo de escenarios, cuando marcamos y cuando no marcamos. La consigna está clara: quizá en esos diez minutos de locura que vivimos cuando encajamos el gol hay que tener un poco más de tranquilidad. Ese es un poco el aprendizaje de hoy».

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Anthony Gordon brilla junto a las estrellas del Barça

Aunque Lamine Yamal y Rodri acapararon los titulares, Anthony Gordon también recibió grandes elogios por su contribución a la victoria.

«Anthony (Gordon) también ha estado espectacular. Nos dan ese plus que todos los equipos necesitan para marcar la diferencia y siempre están dispuestos a ayudar al equipo cuando hace falta tener el balón, cuando hace falta parar un poco más. Ahí tenemos un poco de margen de mejora», añadió Rodri. La compenetración entre los recién llegados y el núcleo consolidado de la plantilla ha sido una de las señas de identidad del reciente resurgimiento del Barcelona. La combinación de la velocidad de Gordon y la habilidad de Yamal está resultando una pesadilla para los defensas de todo el continente.

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En definitiva, la noche fue un éxito para el conjunto catalán, pero las palabras de Rodri recuerdan que la búsqueda de la perfección nunca se detiene. Al analizar de forma crítica incluso sus victorias más contundentes, el veterano se asegura de que los más jóvenes sigan centrados en la disciplina táctica necesaria para ganar la Champions League. Con Yamal firmando «golpes de suerte» que cambian partidos y Gordon aportando eficacia de cara a portería, el Barcelona tiene todo el aspecto de ser un firme candidato al título, siempre que atienda a las advertencias de su influyente centrocampista. Su próximo partido europeo pondrá de nuevo a prueba estas lecciones a medida que se intensifica la fase de grupos.