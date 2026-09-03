La limitada presencia del joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim con el Barcelona al inicio de la temporada ha suscitado numerosos interrogantes, sobre todo tras su llamativo rendimiento durante la pretemporada, pero parece que el plan del club y del entrenador Hansi Flick no está vinculado únicamente a consideraciones deportivas.

Hamza Abdelkarim fue una de las principales figuras del Barcelona durante los partidos amistosos previos al arranque de la temporada, después de marcar 4 goles de los 10 que el equipo logró en la pretemporada, convirtiéndose así en el máximo goleador del conjunto en esa fase. Raphinha marcó dos goles, al igual que Besio, además de un tanto de Karim Adeyemi y otro de Lamine Yamal.

Los números del jugador egipcio y su llamativo nivel dieron la impresión de que dispondría de una gran oportunidad con el inicio de las competiciones oficiales, especialmente porque ello coincidió con la dificultad para fichar a un nuevo delantero en el mercado de traspasos. Sin embargo, sus participaciones hasta ahora han sido muy limitadas.

Hamza disputó tan solo 4 minutos en las 3 primeras jornadas de LaLiga, después de participar en los últimos minutos de la abultada victoria ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou, mientras que no jugó frente al Elche en el estadio Martínez Valero, ni ante el Athletic de Bilbao.

Flick aleja a Hamza de la mirada de la Premier League

Pese a la escasa participación del jugador de 18 años, los resultados del Barcelona respaldan las opciones ofensivas de Flick, sobre todo ante el brillo de Raphinha, que marcó 5 goles durante las 3 primeras jornadas de LaLiga.

Pero el diario "Sport" señaló la existencia de otra razón detrás de que no se le concedan más minutos de juego a Hamza Abdelkarim, que radica en su situación contractual actual, especialmente porque la cláusula de rescisión de su contrato es de solo 15 millones de euros.

La directiva del Barcelona considera que esta cifra no se corresponde con el potencial que el jugador mostró durante la pretemporada, ni con su capacidad para atraer el interés de los clubes europeos, sobre todo en la Premier League.

Según el informe, la decisión de Flick de no apostar más por el jugador en los partidos oficiales se tomó en coordinación con la dirección deportiva encabezada por Deco, para evitar que brillara de forma llamativa durante el periodo en el que el mercado de traspasos permanecía abierto, lo que podría abrir la puerta al intento de algunos clubes de ficharlo por el valor de la cláusula de rescisión.

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Nuevo contrato y una cláusula de rescisión enorme

Tras el cierre del mercado de traspasos, el Barcelona planea entablar negociaciones para modificar el contrato de Hamza Abdelkarim y mejorar sus condiciones, un paso que ya estaba sobre la mesa, pero que se aplazó debido a la carga de trabajo en los últimos días del mercado.

El plan consiste en elevar el valor de la cláusula de rescisión a 150 millones de euros, un aumento del 900 % en comparación con el valor actual, lo que otorga al club una mayor protección antes de concederle al jugador un papel más relevante en el primer equipo, si Flick decide contar con él.

Se espera que Hamza Abdelkarim mantenga su ficha con el Barcelona Atlètic, mientras continúa entrenando en el ambiente del primer equipo, a la espera de la decisión de Hansi Flick sobre otorgarle un papel más importante durante el próximo periodo.

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