Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, se ausentó del primer entrenamiento del equipo de cara al duelo ante el Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, lo que despertó dudas sobre su posible participación en el partido esperado.

El diario español "AS" reveló que la lesión de Mbappé en la ceja derecha durante el partido contra el Girona requirió una intervención con tres puntos de sutura, y el jugador se perdió el entrenamiento de este domingo.

Pero el periódico señaló que la situación no es motivo de preocupación y que la ausencia de Mbappé fue una medida preventiva para evitar cualquier contacto, y que su participación en el partido contra el Bayern Múnich el próximo miércoles "no está en duda".

Subrayó que Mbappé no llevará una máscara protectora ante el Bayern, pero su participación está confirmada "aunque sea con algo de dolor, no hay otra opción", ya que el equipo blanco necesita remontar la derrota de la ida por 1-2.

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Mbappé se lesionó en los últimos minutos del partido contra el Girona, disputado anteayer viernes en la Liga española, que terminó en empate 1-1, cuando intentó avanzar por la banda derecha y regateó dentro del área, antes de recibir un codazo de Vitor Reis.

Fue un choque fuerte que el árbitro Alberola Rojas consideró insuficiente para señalar falta, pero provocó una herida evidente en el rostro de Mbappé, concretamente en la ceja derecha, con un sangrado abundante.

Kylian pudo completar el partido con normalidad y abandonó el campo sin señales preocupantes, pero dentro del vestuario se constató que la herida era profunda.

Después de un tiempo, se decidió la intervención médica: le dieron tres puntos y, desde entonces, Mbappé sigue descansando y entrenándose en el gimnasio sin volver al césped, y hoy el jugador publicó una foto de la herida en su cuenta de "Instagram".

Mbappé se sumó a la lista de ausencias del entrenamiento, que incluye a Thibaut Courtois y Rodrygo por lesión, quienes son las únicas bajas del equipo en Múnich, además del suspendido Aurélien Tchouaméni.

El sitio web oficial del Real Madrid explicó los detalles del entrenamiento, diciendo: "La sesión comenzó con trabajo en el gimnasio, antes de pasar al césped de la Ciudad Real Madrid para realizar ejercicios de rondo y ejercicios intensivos de posesión y presión. Después, los jugadores llevaron a cabo entrenamientos de alta intensidad con balón con finalización de jugadas, y la sesión concluyó con un partido en media cancha".